Klimaschutz Ex-Bankmanager bauen Plattform für den Handel mit CO2-Zertifikaten

Frankfurt Ehemalige Topmanager aus der deutschen Finanzbranche wollen über den Aufbau einer digitalen Plattform einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dazu haben die Ex-Manager der Investmentbanken Stifel Europe Bank und Pareto Securities das Unternehmen Callirius in der Schweiz gegründet.

Ex-Stifel-CEO und Gründungsmitglied Ebrahim Attarzadeh erklärt die Idee dahinter: „Diese Plattform verschafft den Käufern den Zugang zu freiwilligen CO2-Zertifikaten.“ Projektentwickler wie etwa Waldbesitzer seien dadurch wiederum in der Lage, einen Teil ihrer Ausgaben für die Entwicklung eines Projektes – etwa eine Wiederaufforstung – durch Einnahmen aus den Zertifikaten zu finanzieren.

Der Handelsstart ist für das erste Halbjahr 2023 geplant. Das Gründerteam erwartet im ersten Quartal des kommenden Jahres eine millionenschwere Finanzierung durch einen der Partner. Zu den Unterstützern gehört laut Callirius unter anderem die Unternehmensgruppe Tach2yone mit dem Gründer Patrick Bettscheider und dem früheren Linde-CEO Wolfgang Reitzle. Für die Nachfrageseite der Plattform laufen Gespräche mit Dax-Unternehmen und Mittelständlern, auf der Angebotsseite mit Landwirten und Waldbesitzern, die rund 30.000 Hektar Fläche repräsentieren.

Bereits während seiner Zeit als Investmentbanker ist laut Attarzadeh viel über die ESG-Kriterien diskutiert worden. Das Kürzel ESG steht für die Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialstandards sowie eine gute Unternehmensführung. In den vergangenen Jahren rückte das Thema der Klimaneutralität dem Manager zufolge verstärkt in den Fokus der Vorstände in den Unternehmen. Aus dieser Entwicklung heraus sei die Idee einer Plattform entstanden.

Die Plattform könnte dazu beitragen, dass Klimaschutzprojekte schneller umgesetzt werden können. Die Europäische Union (EU) dringt zur UN-Klimakonferenz COP27, die am 6. November beginnt, auf mehr Ehrgeiz zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Auf der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 war vereinbart worden, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Die nationalen Beiträge seien insgesamt unzureichend, teilte der Rat der Mitgliedstaaten jüngst mit, nachdem die EU-Position für die COP27 festgelegt worden war.

Ebrahim Attarzadeh

Die Preise für CO2-Zertifikate in Europa liegen derzeit in einer weiten Spanne von geschätzt drei bis 200 Euro. Für den deutschen Wald kann man laut dem Gründer Preise zwischen 40 und 60 Euro pro Zertifikat erwarten. Ein Zertifikat entspricht einer Tonne CO2. Beim Plattform-Geschäftsmodell verdienen die Betreiber an einer Marge zwischen Angebots- und Nachfragepreis.

Die Plattform nutzt die Blockchain-Technologie – dadurch ist nachvollziehbar, in wessen Besitz sich die Zertifikate befinden. In Frankfurt wird Callirius mit einer GmbH-Tochter präsent sein. Die Aufsicht soll die deutsche Finanzaufsicht Bafin übernehmen. „Das ist ein Baustein für die Vertrauensbasis gegenüber den Teilnehmern auf unserer Plattform“, sagt Attarzadeh .

Wichtig ist den Machern des Vorhabens die Qualitätssicherung der Projekte, wobei sie auf selbstentwickelte Algorithmen zurückgreifen. Der Waldbesitzer muss laut Attarzadeh beispielweise gegenüber einem Zertifizierer zusichern, dass bei der Wiederaufforstung für 25 Jahre kein Holzeinschlag stattfindet. Bei der Validierung von Standards und Zusagen könne der TÜV zum Einsatz kommen. „Wir müssen hier streng sein, denn es gibt auch viele schlechte und unseriöse Angebote auf dem Markt“, betont Attarzadeh.



