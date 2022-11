Klimaschutz Schufa steigt in das Geschäft mit Nachhaltigkeitsdaten ein

Frankfurt Die Schufa, vor allem bekannt für Bonitätseinschätzungen von Verbrauchern, will eine Datenbank für Umweltrisiken von Unternehmen aufbauen. Konkret geht es um eine Plattform für EU-Taxonomiedaten. Dafür geht die Schufa eine strategische Partnerschaft mit dem belgischen Finanz-Start-up Greenomy ein.

Mit dem neuen Angebot ermögliche die Schufa, Banken und Unternehmen die Offenlegungspflichten aus der EU-Taxonomieverordnung für Nachhaltigkeit zu erfüllen und ihnen „einen klaren Überblick über die Nachhaltigkeit ihres Geschäfts“ zu geben, sagte Firmenchefin Tanja Birkholz. Die Schufa ESG Solution soll einen einfachen Datenaustausch zwischen Kreditinstituten, Investoren und Unternehmen schaffen und automatisch die geforderten Nachhaltigkeitskennzahlen berechnen.

Die sogenannte EU-Taxonomie für Nachhaltigkeit, kurz ESG, bestimmt, welche Kredite als „grün“ eingestuft werden können. Als „grün“ gelten demnach Unternehmen mit Aktivitäten, die einem von sechs Nachhaltigkeitszielen der EU dienen. Dazu zählen etwa der Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel oder der Schutz der Ökosysteme.

Ziel ist es, mehr Transparenz zur Nachhaltigkeit der Unternehmen zu schaffen, sodass Geldgeber, Banken wie Investoren, möglichst auch ihre Finanzierungen danach ausrichten. Als ein Problem bei der Umsetzung gilt, dass oftmals die nötigen Daten fehlen.

Dabei gibt es nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Kreditinstitute neue Berichts- und Transparenzpflichten. Die von der EU angekündigte Green Asset Ratio beispielsweise soll den Anteil nachhaltiger Finanzierungen in den Bankbilanzen messen. Die Geldhäuser brauchen also entsprechende Angaben der Firmen.

Beide Seiten speisen Daten ein

Gefragt sind unter anderem Angaben zum Anteil nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten am Umsatz und bestimmte Investitionsausgaben. An dieser Stelle will die Schufa mit der zentralen ESG-Datenbank ins Spiel kommen. Über Schufa ESG Solution soll ein Abgleich zwischen Finanzierungen der Bank und Taxonomiekennzahlen der Unternehmen stattfinden. Deshalb würden beide Seiten Daten einspeisen.

Die Software von Greenomy soll Unternehmen und Banken bei der Erfassung und Digitalisierung der entsprechenden ESG-Daten helfen. Die Schufa hält derzeit keine Anteile an Greenomy. Ein Investor ist der Wertpapierabwickler Euroclear aus Brüssel.

Banken und Unternehmen zahlen, wenn sie die neue ESG-Datenbank selbst für ihr eigenes Reporting nutzen. Keine Gebühr wird für Unternehmen fällig, wenn sie ihre Daten nach Aufforderung durch ihre Bank dort eingeben, so die Wirtschaftsauskunftei.

Die Schufa gehört mehrheitlich den Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Bisher haben sich die deutschen Banken schwer damit getan, gemeinsame Datenplattformen zu schaffen, zum Beispiel für die Geldwäscheprävention. Dabei würde eine zentrale Erfassung wichtiger Kundendaten vermutlich viele Doppelarbeiten und damit Kosten reduzieren.

Will ein Verbraucher in Deutschland einen Kredit abschließen, ein Auto kaufen oder eine Wohnung mieten, machen Banken, Einzelhändler oder Vermieter in der Regel einen Bonitätscheck bei der Auskunftei, die 1927 als „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“ gegründet wurde.

Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben kürzlich ihre Anteile leicht aufgestockt, sodass sie nun zusammen 55 Prozent an der Schufa besitzen. Hintergrund war, dass sie eine Mehrheitsbeteiligung des schwedischen Finanzinvestors EQT verhindern wollten. EQT führt Finanzkreisen zufolge nun Gespräche mit Deutscher Bank und Commerzbank, die insgesamt knapp 19 Prozent der Schufa-Anteile halten.

