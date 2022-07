Klimastresstest EZB: Banken müssen Augenmerk verstärkt auf Klimarisiken richten

Das Ergebnis des Klimastresstests der EZB zeigt: Der Klimawandel kann teuer werden – auch für die Finanzbranche. Sie fordert Geldhäuser zu mehr Anstrengungen auf.

Frankfurt Geldhäuser im Euro-Raum müssen sich noch viel stärker auf die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels vorbereiten. Zu diesem Ergebnis kommt ein Klimastresstest der Europäischen Zentralbank (EZB), deren Ergebnisse am Freitag veröffentlicht wurden.

„Banken im Euro-Raum müssen ihre Bemühungen zur Messung und Steuerung des Klimarisikos dringend verstärken, die aktuellen Datenlücken schließen und gute Praktiken übernehmen, die bereits in der Branche vorhanden sind“, erklärte EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria. An dem Klimastresstest, dem bislang ersten der EZB, nahmen insgesamt 104 Banken teil. 41 Institute wurden in speziellen Negativszenarien getestet.

Den Ergebnissen zufolge verfügen rund 60 Prozent der Institute noch nicht über ein Klimastresstest-Rahmenwerk. Die meisten Institute hätten zudem Klimarisiken noch nicht in ihre Kreditrisiko-Modelle einbezogen – lediglich 20 Prozent der Geldhäuser berücksichtigten Klimarisiken als Faktor bei der Vergabe von Krediten.

Der Stresstest fand zudem heraus, dass im Geschäft mit Unternehmenskunden der Institute fast zwei Drittel der Erträge aus treibhausgasintensiven Branchen stammt. In einem dritten Teil des Belastungschecks mussten Banken Verluste infolge von extremen Wetterereignissen wie Hitzewellen und Überflutungen und unter verschiedenen Übergangsszenarien kalkulieren. Bei den 41 Banken, die daran teilnahmen, summierten sich die Kredit- und Marktverluste auf zusammen 70 Milliarden Euro.

„Wir erwarten, dass Banken entschieden handeln und kurz- bis mittelfristig robuste Rahmenbedingungen für Klimastresstests entwickeln", erklärte EZB-Direktor Frank Elderson. Die von der EZB direkt beaufsichtigten Geldhäuser mussten durchrechnen, wie gut sie gegen finanzielle und wirtschaftliche Schocks aus Klimarisiken gewappnet sind: Extreme Hitze, heftige Überschwemmungen, ein drastisch steigender Preis für den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2). Wie wirken sich solche Szenarien auf Immobilienfinanzierungen aus? Wie groß ist das Risiko, dass der grüne Umbau der Wirtschaft Unternehmenskunden in Schwierigkeiten bringt und dies zu Einbußen für Banken führt? Je nachdem wie schnell die Politik Maßnahmen auf den Weg bringt, um die Erderwärmung bremsen, kommen Risiken mehr oder weniger stark zum Tragen. Das wurde in drei Szenarien über einen 30-Jahres-Zeitraum modelliert. Durchfallen konnten Banken bei dem Klimastresstest nicht. Die Ergebnisse haben nach Angaben der EZB-Bankenaufseher auch keine direkte Auswirkung auf die Kapitalanforderungen für die Institute.