Klimawandel EZB-Aufseher kritisiert Informationspolitik der Banken zu Klimarisiken

Frankfurt Die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) sind unzufrieden mit der Informationspolitik großer Banken im Euro-Raum über Klimarisiken. Zwar gibt es Fortschritte im Vergleich zur ersten Bestandsaufnahme von Ende 2020, doch noch immer erfüllt keines der 109 unter die Lupe genommenen Finanzinstitute die Erwartungen der Aufsicht zur Offenlegung der Risiken in vollem Umfang, wie die EZB am Montag mitteilte.

Rund 70 Prozent der Banken machen mittlerweile Angaben darüber, wie sie mit Klima- und Umweltrisiken im Risikomanagement umgehen und wie der Aufsichtsrat solche Risiken überwacht. „Relevante Informationen“ darüber, wie diese Risiken in der Strategie berücksichtigt werden, geben allerdings nur 40 Prozent der Banken preis.

Verglichen mit dem Stand des Vorjahres ist das ein Fortschritt: Ende 2020 machte erst jede zweite Bank Angaben zu ihrem Management solcher Risiken und deren Überwachung durch den Aufsichtsrat. Hinweise zu ihrer Berücksichtigung in der Strategie gaben sogar nur 30 Prozent.

Der EZB geht das aber nicht schnell genug. „Die Verbesserungen sind nur marginal“, kritisierte Frank Elderson in einer am Montag veröffentlichten Rede. Der Niederländer ist EZB-Direktor und zugleich Vizechef der EZB-Bankenaufsicht.

Aus Eldersons Sicht müssen sich die großen Banken im Euro-Raum mit der Offenlegung ihrer Anfälligkeit für Klimarisiken sputen. Auf sie komme eine strengere Regulierung zu, mahnte er am Montag und fügte hinzu: „Und die Zeit wird für die Banken knapp, sich darauf vorzubereiten.“

Die Transparenz über Klimarisiken insgesamt ist aus Sicht der EZB-Aufsicht noch immer „ungenügend“. Etwa drei Viertel der Banken würden öffentlich machen, ob Klima- und Umweltrisiken ihr Risikoprofil gravierend beeinflussen. Von diesen Banken habe aber jedes zweite Institut der EZB gegenüber angedeutet, dass es sich durchaus von solchen Risiken betroffen sieht.

Elderson hatte vor Kurzem in einer Rede betont, dass die Bankenaufsicht noch in diesem Jahr „entschiedene Fortschritte dabei sehen“ will, wie Banken Klima- und Umweltrisiken in ihr Risikomanagement integrieren. Banken, die diesen Erwartungen nicht gerecht werden, drohte er mit höheren Kapitalanforderungen.

Die EZB-Bankenaufsicht hatte 2020 einen Leitfaden für die Geldhäuser zum Umgang mit Klima- und Umweltrisiken veröffentlicht. Doch kaum ein Institut wird diesen Erwartungen bislang gerecht. Außerdem führt die Notenbank derzeit einen Klima-Stresstest durch, bei dem die EZB-Aufseher die finanziellen Auswirkungen von unterschiedlichen Klimaschocks durchspielen lassen.

Zu den Gefahren gehören etwa die Kreditvergabe oder andere Investitionen in emissionsintensive Firmen und klimaschädliche Branchen. Denn solche Kunden können in Schwierigkeiten geraten, etwa wenn der Preis für CO2-Zertifikate abrupt steigt oder wenn politische Entscheidungen solche Firmen zu drastischen Veränderungen zwingen. Auch die Gefahren durch Wetterextreme – etwa im Hinblick auf Kredite für Immobilien in Flutgebieten – gehören dazu.

