Kohlefinanzierung Umweltaktivisten kritisieren Interessenkonflikte bei der Deutschen Bank

Frankfurt In seiner Rede für die am kommenden Donnerstag anstehende Hauptversammlung wird Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing die Themen Umweltschutz und Kampf gegen den Klimawandel einmal mehr in den Mittelpunkt stellen: „Unser Anspruch ist es, eine der weltweit führenden Banken für Nachhaltigkeit zu werden“, heißt es in dem bereits veröffentlichten Skript für das virtuelle Aktionärstreffen.

Umweltaktivisten werfen dem größten heimischen Geldhaus allerdings zu laxe interne Regeln und Interessenkonflikte vor.

Im konkreten Fall geht es um den australischen Kohlekonzern Whitehaven. 2020 hat sich die Deutsche Bank an einem syndizierten Kredit für Whitehaven über eine Milliarde australische Dollar beteiligt. Dieses Darlehen läuft im kommenden Jahr aus, allerdings plant der Konzern nach Informationen der australischen Umweltaktivisten von Market Forces eine Anleihe mit einem Volumen von ebenfalls einer Milliarde australischer Dollar.

Informationen aus Finanzkreisen zufolge haben sich die Investmentbanker der Deutschen Bank im vergangenen Jahr um ein Mandat für die Platzierung dieses Bondes bemüht, obwohl das Geldhaus in seinen Rahmenbedingungen für Umwelt- und Soziales festgeschrieben hat, dass es sich weder an der Finanzierung neuer Förderstätten noch am Ausbau bestehender Minen beteiligen wird.

Whitehaven verdient sein Geld ausschließlich mit Kohle und betreibt drei Minen. Mit dem „Winchester South“-Projekt plant der Konzern zumindest eine neue Grube, in die rund eine Milliarde australische Dollar an Investitionen fließen sollen. Dazu kommt der geplante Ausbau der „Vickery“-Mine in New South Wales.

Im vergangenen Herbst hätten Gremien der Deutschen Bank den Vorstoß der hauseigenen Investmentbanker schließlich gestoppt, heißt es in Finanzkreisen. Die Aktivisten von Market Forces werten den Vorfall als Beleg dafür, dass die Bank die eigenen Regeln nicht ernst nimmt: „Wenn sich Mitarbeiter um ein Mandat für die Anleihe bemüht haben, waren die Vorgaben ganz offensichtlich nicht klar genug“, kritisiert Julien Vincent, Executive Director der Umweltorganisation.

Die Bank will die Informationen über das Anleihemandat nicht kommentieren, betont aber, sie stehe „fest“ zu den internen Richtlinien. „Da wir uns nicht zu einzelnen Kundenbeziehungen äußern, gibt es immer wieder Fälle, in denen wir mit Transaktionen in Verbindung gebracht werden, an denen wir in Wirklichkeit nicht beteiligt sind“, heißt es in einem Statement des Instituts. In einem weiteren Fall sickerte zuletzt durch, dass sich die Bank auch nicht an der Finanzierung einer umstrittenen Ölpipeline in Afrika beteiligen wird.

