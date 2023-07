Kommentar Die Niederlande zeigen, was gegen Geldautomaten-Sprenger hilft

Die deutschen Banken geben Hunderte Millionen für die Sicherheit ihrer Automaten aus, doch das reicht offenbar nicht. Wenn die Geldhäuser nicht mehr tun, hilft nur noch eins.

Die Täter setzen starke Sprengstoffe ein. Häufig entsteht ein erheblicher Schaden an den betroffenen Gebäuden. (Foto: IMAGO/Bernd Günther) Filiale der Deutschen Bank nach einer Geldautomatensprengung

Die Angriffe auf Geldautomaten nehmen kein Ende. Auch im laufenden Jahr explodiert fast täglich in Deutschland ein Geldautomat. Häufig führen die Sprengungen zu erheblichen Schäden an den Gebäuden. Bisher ist fast niemand durch die Angriffe verletzt worden, was fast einem Wunder gleichkommt.

Angesichts von Häufigkeit und Brutalität der Sprengangriffe wirken die Maßnahmen von Polizei und Banken hilflos. Es gibt Ermittlungserfolge, Festnahmen und Urteile, aber die Sprengungen gehen weiter. Die Banken investieren binnen mehrerer Jahre 300 Millionen Euro in Sicherheitsmaßnahmen, sie bauen Geldautomaten ab oder lassen Geräte bewachen, aber die Sprengungen gehen weiter.

Die möglichen Angriffsziele sind zahlreich, schließlich bezahlen die Deutschen vergleichsweise oft mit Bargeld. Zuletzt gab es noch etwa 50.000 Geldautomaten in Deutschland.

Debatte über Kosten von Bargeld