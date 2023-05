Kommentar Wie Paypal etablierte Banken abhängt

Mit Blick auf den Umsatzanteil ist Paypal die beliebteste Bezahlart beim Onlineshopping in Deutschland. Die deutschen Banken tun sich schwer, dem etwas entgegenzusetzen.

Laut einer Umfrage unter Internetshops ist Paypal inzwischen die beliebteste Onlinebezahlart in Deutschland. Bisher ist es den deutschen Banken nicht gelungen, Paypal etwas entgegenzusetzen – und es sieht nicht danach aus, dass sich daran etwas ändert.

Schon im Jahr 2005 startete ein Teil der Branche mit Giropay einen potenziellen Paypal-Konkurrenten. 2015 brachten die Banken mit Paydirekt einen zweiten Onlinebezahldienst auf den Markt. Doch selbst das mittlerweile fusionierte Unternehmen kommt nur auf einen Minimarktanteil.

Bei Giropay und Paydirekt hat die Finanzbranche Fehler gemacht. Erstens zogen bei Giropay nicht alle Banken mit. Zweitens hielt die Branche zu lange an zwei konkurrierenden Bezahldiensten fest. Drittens hätte sie viel mehr investieren müssen.

Paypals großer Vorsprung macht es auch für die European Payments Initiative (EPI), an der Banken aus Belgien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden beteiligt sind, unmöglich, ernsthaft aufzuholen. EPI soll 2024 unter anderem Onlinezahlungen anbieten – wobei die niederländischen Banken bereits über einen eigenen gut laufenden Bezahldienst verfügen.

Bei EPI wiederholen sich Fehler, die bei Giropay und Paydirekt gemacht wurden: Viele europäische Banken fehlen. Die Investitionssumme ist zu niedrig.

Das Problem der deutschen Geldhäuser: Sie verdienen an Onlinezahlungen derzeit fast nichts. Paypal kassiert die Gebühren selbst. Bei Rechnungskauf und Lastschrift gibt es keine. Und Käufe per Kreditkarte, von denen Banken profitieren, spielen im E-Commerce eine relativ kleine Rolle. EPI wird an dieser Misere wenig ändern.

Eine Hoffnung gibt es aber – ausgerechnet durch Apple. Apple Pay dürfte auf Dauer auch in Deutschland weitaus mehr Nutzer finden. Hinterlegt werden bei Apple Pay virtuelle Bank- und Kreditkarten, wodurch zumindest ein Teil der Gebühren bei den Banken landet.

