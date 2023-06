Konjunktur Bundesbank: Wirtschaft dürfte im Frühjahr wieder gewachsen sein

Die Rezession in Deutschland sei vorüber, heißt es im Monatsbericht der Bundesbank. Grund dafür sei die abnehmende Belastung für Unternehmen. Mittelfristig sind die Aussichten aber schlechter.

Auch den privaten Haushalten eröffnen sich laut Bundesbank neue Spielräume für Ausgaben. (Foto: dpa) Passanten mit Einkaufstaschen

Frankfurt Die Bundesbank bewertet die kurzfristigen Perspektiven für die deutsche Wirtschaft etwas zuversichtlicher. Nach zwei Quartalen mit rückläufiger Wirtschaftsleistung dürfte das Bruttoinlandsprodukt im Frühjahrsquartal (April bis Juni) wieder gewachsen sein. So heißt es in dem am Montag in Frankfurt veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank.

Allerdings dürften einige wirtschaftliche Belastungen fortbestehen. Mittelfristig ist die Bundesbank ohnehin verhalten.

Im Winterhalbjahr war die deutsche Wirtschaft in eine technische Rezession mit zwei Minusquartalen in Folge gerutscht. Ein wichtiger Grund hierfür war die hohe Inflation, die vor allem die Ausgabefreude der privaten Haushalte dämpfte und die Konjunktur entsprechend belastete. Zudem entwickelte sich die Industrie wegen der zurückhaltenden Auslandsnachfrage schwach.

Positiv wertet die Bundesbank, dass die lange Zeit belastenden Lieferengpässe weiter an Bedeutung verlieren. Außerdem seien die Auftragspolster der Unternehmen weiter hoch und die Energiepreise gesunken, was die Gesamtentwicklung ebenfalls stütze.

Den privaten Haushalten würden sich langsam wieder neue Ausgabenspielräume eröffnen – trotz der immer noch hohen Inflation. Denn diese ließe nach, und die Löhne stiegen kräftig. Die Beschäftigung lege zu, und der zuletzt eher schwache Staatskonsum sollte sich wieder fangen. Die Bundesbank nennt jedoch auch anhaltende Belastungsfaktoren: „So ist die Auslandsnachfrage in der Industrie weiterhin rückläufig und belastet ihre Produktion und Exporte." Darüber hinaus dämpften die gestiegenen Finanzierungskosten Investitionen der Unternehmen. Das drücke die inländische Nachfrage in einigen Industriebranchen und der Bauwirtschaft. In letzterer sei daher ein Rückgang der Produktion zu erwarten. Zinserhöhungen kommen nicht bei Sparern an Auch die Sparer in Deutschland profitieren bislang noch wenig von der Zinserhöhungsserie der Europäischen Zentralbank. Die Zinsen für täglich fällige Einlagen seien bislang nur geringfügig gestiegen, schreibt die Bundesbank. Eine solche verlangsamte Reaktion der Banken sei zwar auch in früheren geldpolitischen Straffungsperioden zu beobachten gewesen. „Seit September 2022 ist die Zinsweitergabe jedoch noch träger als in der Vergangenheit", hieß es in dem Bericht weiter. Auch bei den Spareinlagen seien die Zinsen bisher nur in geringem Umfang nach oben gegangen. Zu den Gründen zählte die Bundesbank unter anderen einen „unvollständigen Wettbewerb" zwischen den Geldhäusern. Auch sei die Reaktion der Sparer auf die Zinserhöhungen bislang eher zögerlich gewesen. „Offenbar ist zudem der Wettbewerbsdruck seitens ausländischer Banken im Einlagengeschäft bislang überschaubar", schreiben die Bundesbank-Experten. Sie gehen davon aus, dass ein langsam anziehender Wettbewerb im Einlagengeschäft mit der Zeit dafür sorgt, dass der Druck in Richtung höherer Zinsen steigen wird. Dazu würden voraussichtlich auch zunehmende Zinsunterschiede zwischen täglich fälligen Einlagen und Termineinlagen beitragen. Seit Sommer 2022 hat die EZB die Leitzinsen bereits acht Mal in Serie um insgesamt vier Prozentpunkte angehoben – zuletzt im Juni um 0,25 Prozentpunkte. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit inzwischen bei 3,50 Prozent. Fürs Gesamtjahr nur ein Wachstum von 0,3 Prozent Wohnungsbaukredite haben sich laut Bundesbank im Zuge des EZB-Straffungskurses schneller verteuert als die für tägliche Einlagen. „Bei den Wohnungsbaukrediten hoben die Banken den Zinssatz seit Mai vergangenen Jahres jedoch noch stärker als üblich an", hieß es im Monatsbericht. Dahinter stünden vor allem deutlich gestiegene Kreditrisiken. Die Zinsen für kleine Unternehmenskredite seien hingegen schwächer als erwartet nach oben gegangen. Laut Bundesbank haben die Institute vermehrt Betriebsmittelkredite mit kurzer Zinsbindung vergeben. Die mittelfristigen Aussichten für die deutsche Wirtschaft bewertet die Bundesbank verhalten. Die Konjunktur erhole sich bis 2025 nur mühsam von den Krisen der vergangenen Jahre. Im laufenden Jahr erwartet die Bundesbank eine Schrumpfung der deutschen Wirtschaft um 0,3 Prozent. Für die beiden kommenden Jahre wird nach bereits bekannten Prognosen ein Wirtschaftswachstum von 1,2 und 1,3 Prozent vorhergesagt.