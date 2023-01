 Konto gekündigt: Banken und Sparkassen kündigen tausende Girokonten

Die Kunden hatten Preiserhöhungen nicht zugestimmt. Das Kündigungsschreiben sorgt dafür, dass viele die Konditionen doch noch billigen – manchmal schon durch einmal Geldabheben.

Wenn Banken und Sparkassen Preise anheben, brauchen sie dafür die explizite Zustimmung ihrer Kundinnen und Kunden. (Foto: dpa) Kontoführungsgebühren

Frankfurt Wenn Banken und Sparkassen die Gebühren für Girokonten anheben wollen, brauchen sie die explizite Einwilligung ihrer Kundinnen und Kunden. Viele Kreditinstitute schreiben diejenigen, die bisher nicht reagiert haben, ein drittes, viertes oder fünftes Mal an, um die Zustimmung noch zu erhalten. Doch einige Geldhäuser haben inzwischen auch Kündigungen ausgesprochen, weitere Banken schließen den Schritt nicht mehr aus.

Ende Oktober war bekannt geworden, dass die Sparkasse Nürnberg rund 10.000 Kunden, die den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) nicht zugestimmt hatten, das Girokonto kündigen will. Die Kündigungen greifen per Ende Dezember 2022 oder per Ende Januar 2023. 95 Prozent der 210.000 Kunden hatten die aktuellen Konditionen explizit gebilligt.

Wie eine Handelsblatt-Umfrage unter großen privaten und genossenschaftlichen Banken sowie Sparkassen zeigt, gibt es weitere Fälle von Kündigungen. So hat die Sparkasse Hannover nach eigenen Angaben im dritten Quartal an rund 9000 Kunden ein Kündigungsschreiben versandt.