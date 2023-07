Kontoführung „Weg in die Schuldenfalle“ – Debatte über Obergrenze bei Dispozinsen neu entbrannt

Berlin Die Verbraucherschutzminister der Länder fordern ein gesetzliches Zinslimit für Dispokredite. Dieses soll im Bereich von fünf bis maximal acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB). Derzeit liegt dieser Zins, zu dem sich Banken bei der EZB Geld leihen können, bei vier Prozent.

Dispositionskredite räumen Banken ihren Kundinnen und Kunden bis zu einem gewissen Limit ein, wenn ihr Girokonto ausgeschöpft ist. Die relativ teuren Dispokredite sind in den vergangenen Monaten verstärkt ins Visier von Verbraucherschützern geraten.

Gestiegene Lebenshaltungskosten haben dazu geführt, dass Ende des vergangenen Jahres jeder siebte Verbraucher seinen Dispokredit genutzt hat. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv).

Dabei wird die Nutzung immer teurer. Nach einer Untersuchung von Stiftung Warentest ist der durchschnittliche Dispozins im vergangenen Jahr von 9,43 Prozent auf 11,22 Prozent gestiegen. Höher war das Niveau seit zehn Jahren nicht mehr.

Allerdings differieren die Ergebnisse unter den 1127 untersuchten Kreditinstituten deutlich. Die günstigste Bank in Deutschland verlangt in einem ihrer Kontomodelle gar keine Dispozinsen, die teuerste hingegen 16,26 Prozent.

Die aktuell hohe Inflation treibt viele Menschen in den Dispokredit.

„Der Dispokredit ist nur für die kurzfristige Überbrückung eines finanziellen Engpasses das richtige Finanzierungsinstrument“, urteilt Oliver Maier, Geschäftsführer des Vergleichsportals Verivox Finanzvergleich. Wessen Kontostand dauerhaft im Minus sei, solle sich nach günstigeren Alternativen umsehen. Mit der Umschuldung auf einen Ratenkredit würden Betroffene mehrere 100 Euro sparen.

Dabei macht Verivox für das Handelsblatt folgende Rechnung auf: Wer einen Kontostand von minus 5000 Euro habe und diese Summe über drei Jahre abbezahlt, würde beim durchschnittlichen Dispozins von 11,22 Prozent insgesamt 866 Euro zahlen.

Wer für die 5000 Euro hingegen einen Ratenkredit für den Kontoausgleich aufnehme, zahle im Durchschnitt nur 6,6 Prozent Zinsen. Der Kunde würde bei diesem Beispiel 357 Euro sparen, im Vergleich zum teuersten Dispo läge die Ersparnis bei 760 Euro.

Um Verbraucherinnen und Verbraucher wirkungsvoll vor einer Überschuldung zu schützen, plädieren die Minister nicht nur für einen Dispodeckel. Verbraucher sollten ein erstes Beratungsangebot von Kreditinstituten dann erhalten, wenn eine Kontoüberziehung ununterbrochen über einen Zeitraum von drei Monaten und durchschnittlich in Höhe eines Betrags in Anspruch genommen wurde, der 60 Prozent des vereinbarten Höchstbetrags des Disporahmens übersteigt.

Nach geltendem Gesetz sind Banken bislang verpflichtet, den Kundinnen und Kunden ein Angebot zur Beratung zu machen, wenn der Dispo ununterbrochen über einen Zeitrahmen von sechs Monaten und durchschnittlich in Höhe eines Betrags in Anspruch genommen wurde, der 75 Prozent des vereinbarten Höchstbetrags übersteigt.

Bundestag hat Linken-Vorschlag zu Dispo-Deckelung abgelehnt

Wie die Bundesregierung auf den Vorstoß der Verbraucherschutzminister der Länder reagiert, bleibt abzuwarten. Der Bundestag hat eine Initiative der Linken für eine gesetzliche Deckelung der Dispozinsen mehrheitlich abgelehnt.

In der vergangenen Legislaturperiode scheiterte die Dispozins-Begrenzung am Widerstand der Union. Die SPD gilt als Befürworter. So spricht sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Frauke Heiligenstadt für einen Dispozins-Deckel aus. Dispokredite seien der „schnelle Weg in die Schuldenfalle“.

Das sieht Grünen-Politiker Stefan Schmidt ähnlich: „Wir Grüne fordern seit Jahren, überhöhten Zinsen für Dispokredite einen Riegel vorzuschieben.“ Als Bremser in der Koalition gilt allerdings die FDP. Die Liberalen setzen auf finanzielle Bildung und sehen einen Eingriff in die Dispozinsen als einen Eingriff in den freien Wettbewerb und die Autonomie der Banken.

Ob die Beamten des von Christian Lindner (FDP) geführten Bundesfinanzministeriums bei dem Prüfauftrag zu einem anderen Ergebnis kommen werden, bleibt abzuwarten.

