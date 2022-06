Konzernumbau Zoff bei der Commerzbank: Mitarbeiter kritisieren Boni und Homeoffice-Regeln

Frankfurt Konzernumbau, Stellenstreichungen, Vorstandswechsel: Bei vielen Commerzbank-Beschäftigten ist die Stimmung schon länger schlecht. Nun sorgen nach Handelsblatt-Informationen neue Regeln zum Arbeiten aus dem Homeoffice sowie zu niedrig empfundene Bonuszahlung an außertariflich bezahlte Mitarbeiter für zusätzlichen Unmut. Zahlreiche Beschäftigte haben ihren Frust darüber auch im Intranet der Bank kundgetan.

Verdi-Gewerkschaftssekretär Stefan Wittmann, der auch im Aufsichtsrat der Commerzbank sitzt, kann den Ärger verstehen. „Die Proteste sind nachvollziehbar“, sagte er dem Handelsblatt. „Alle Beschäftigten in der Bank sollten gleichbehandelt werden.“ Deshalb sei es nicht nachvollziehbar, dass viele außertariflich bezahlte Beschäftigte im Gegensatz zum Vorstand keine oder nur relativ geringe Bonuszahlungen erhalten hätten.

„Die Mitarbeiter haben sich für das starke Geschäftsjahr 2021 genauso wie der Vorstand höhere Bonuszahlungen verdient“, sagte Wittmann. Allein Vorstandschef Manfred Knof erhielt für das vergangene Jahr eine Gesamtvergütung von 5,7 Millionen Euro.

An ihre etwa 18.000 außertariflich Beschäftigten schüttete die Commerzbank eine variable Vergütung von insgesamt rund 200 Millionen Euro aus. Das ist zwar mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor, als das Institut einen Milliardenverlust gemacht hatte. Angesichts der Rückkehr in die schwarzen Zahlen und Fortschritten beim Konzernumbau hatten sich Mitarbeiter für 2021 aber eine höhere variable Vergütung erhofft.

Zudem halten viele das Bonussystem für zu intransparent und die Kommunikation der Bonusentscheidung für mangelhaft. „Das Bonussystem für außertariflich bezahlte Mitarbeiter muss überarbeitet werden“, fordert auch Wittmann. „Das ist eines der Themen, das spätestens die neue Personalchefin angehen muss.“

Österreicherin könnte neue Personalchefin werden

Amtsinhaberin Sabine Schmittroth verlässt die Commerzbank zum Jahresende. Favoritin für ihre Nachfolge ist Finanzkreisen zufolge Sabine Mlnarsky, die derzeit noch Personalchefin bei der österreichischen Erste Group ist.

Die Juristin habe bei Gesprächen mit Vorstandschef Knof und Vertretern des Aufsichtsrats einen guten Eindruck hinterlassen, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen. Es sei deshalb sehr wahrscheinlich, dass Mlnarsky auf der nächsten Aufsichtsratssitzung am 6. Juli als neue Personalvorständin bestellt werde. Die Commerzbank und die Erste Group wollten sich zu der Personalie, über die zuerst die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet hatte, nicht äußern.

Im Vergleich zur Deutschen Bank sind die Bonuszahlungen bei der Commerzbank überschaubar. Dennoch erhitzt das Thema auch bei den Gelben immer wieder die Gemüter – zuletzt Anfang 2019.

Im neu zusammengesetzten Commerzbank-Vorstand betrachten viele die Proteste als Ergebnis einer verfehlten Intensivierungspolitik in der Vergangenheit. Sie wollen die Vergütungsregeln für Mitarbeiter deshalb Finanzkreisen zufolge überarbeiten und weniger beliebig machen.

Verdi fordert mehr Flexibilität bei Homeoffice

Handlungsbedarf sehen viele Beschäftigte auch bei den Vorgaben zum Arbeiten von zu Hause. Nach dem Wegfallen der Homeoffice-Pflicht im März hat das Institut mit dem Betriebsrat eine Übergangsreglung vereinbart. „Diese ermöglicht nun mobiles Arbeiten bis zur Hälfte der Arbeitszeit auf Quartalssicht“, sagte ein Banksprecher. Die konkrete Ausgestaltung könnten Mitarbeitende und Führungskraft individuell vereinbaren.

„Wir streben eine ausgewogene Mischung von mobiler Arbeit und Präsenz im Büro an“, sagte der Sprecher. Die in der Übergangsreglung vereinbarten 50 Prozent entsprächen der tatsächlichen Homeoffice-Quote der vergangenen Monate.

Viele Mitarbeiter würden jedoch gerne weiterhin mehr Zeit im Homeoffice verbringen. Arbeitnehmervertreter Wittmann kann das verstehen. Die Übergangsreglung ist aus seiner Sicht „ein guter erster Schritt“ – aber noch nicht genug: „Diese Regelung wird in vielen Abteilungen zu starr gelebt“, monierte der Gewerkschafter. „Ich würde mir gerade bei den IT-Mitarbeitern mehr Flexibilität wünschen, denn bei ihnen ist es meist egal, ob sie vom Büro aus arbeiten oder von zu Hause.“

Wenn die Bank den IT-Mitarbeitern keine akzeptablen Rahmenbedingungen biete, bestehe die Gefahr, dass sie noch mehr von ihnen verliere. „Das müssen wir angesichts des tiefgreifenden Umbaus der Bank auf jeden Fall verhindern.“

Dass in vielen Bereichen mehr als 50 Prozent Homeoffice möglich sind, zeigt aus Sicht von Wittmann die Vereinbarung, die das Institut für seine digitalen Beratungscenter getroffen hat. Dort können Mitarbeiter bis zu 70 Prozent der Zeit von zu Hause aus arbeiten.

„Außerdem verlagert das Management immer mehr Stellen an unsere Standorte in Bukarest und Lodz, wo Arbeiten auch digital erledigt werden“, sagte Wittmann. „Warum das in Frankfurt und an anderen deutschen Standorten nicht im gleichen Maße möglich ist, erschließt sich mir nicht.“

Mehr: Der unbequeme Herr Gottschalk: Aufsichtsratschef konfrontiert Commerzbank mit einer neuen Welt.