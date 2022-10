Kredite Ifo: Deutsche Unternehmen kommen schwieriger an Bankkredite

Banken sind zurückhaltender bei der Vergabe von Krediten. Besonders für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige ist es schwer, an frisches Kapital zu kommen.

24,3 Prozent der deutschen Unternehmen, die gegenwärtig Verhandlungen über Darlehen führen, berichten von Zurückhaltung bei den Banken. (Foto: Reuters) Frankfurter Skyline

Berlin Deutsche Unternehmen kommen angesichts der drohenden Rezession und der befürchteten Pleitewelle schwieriger an neue Kredite. Aktuell berichten 24,3 Prozent von ihnen, die gegenwärtig Verhandlungen über Darlehen führen, von Zurückhaltung bei den Banken, wie aus der am Montag veröffentlichten Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht.

Dies ist der höchste Wert seit 2017. „Die aktuell ungünstige wirtschaftliche Entwicklung lässt die Banken vorsichtiger werden“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Für manche Unternehmen könnte das wirtschaftliche Überleben ohne neue Kredite schwierig werden.“

Bei den Dienstleistern sind es 28,8 Prozent der kreditsuchenden Firmen, die von Zurückhaltung der Banken berichten. In der Industrie, in der chemischen Industrie und bei den Automobilherstellern sagen jeweils rund 35 Prozent, dass sie nicht mehr so einfach neue Darlehen bekommen. Im Handel waren es hingegen nur knapp 15 Prozent.

Am stärksten betroffen sind dabei die Kleinstunternehmen und Soloselbständigen. Hier berichtete rund jede zweite Firma, dass es schwierig ist, sich frisches Geld zu leihen. „Für Kleinstunternehmen sind andere Finanzierungsformen wie Anleihen kaum nutzbar", sagte Wohlrabe. „Sie sind deshalb oft auf Bankkredite angewiesen."

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die Bundesbank sieht Deutschland wegen der Energiekrise an der Schwelle zur Rezession. „Die anhaltend hohe Inflation und die Unsicherheit über die Energieversorgung und ihre Kosten belasten die deutsche Wirtschaft deutlich“, heißt es im aktuellen Monatsbericht. Bereits im zurückliegenden Sommerquartal könnte das Bruttoinlandsprodukt schon nicht mehr gewachsen sein, sondern stagniert haben. Im gerade begonnenen Winterhalbjahr werde es dann wohl „deutlich sinken“, betonte die Bundesbank die Gefahr einer Rezession. Sie versteht darunter einen deutlichen, breit angelegten und länger anhaltenden Rückgang der Wirtschaftsleistung. Mehr: Bundesbank sieht Wirtschaft an „Schwelle zur Rezession“