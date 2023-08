Kreditinstitute Deutsche Banken zahlen deutlich weniger in Abwicklungsfonds ein

Der Fonds soll ausfallende Kreditinstitute der Europäischen Bankenunion geordnet abwickeln. Ende des Jahres habe er laut Bafin sein Zielvolumen erreicht.

München Die deutschen Banken müssen in diesem Jahr deutlich weniger Geld in den europäischen Topf zur Rettung kriselnder Finanzinstitute einzahlen. Die Finanzaufsicht Bafin teilte am Montag mit, sie habe für das Jahr 2023 von 1265 beitragspflichtigen Geldhäusern eine Bankenabgabe von insgesamt 2,63 Milliarden Euro erhoben. Das sind 22 Prozent weniger als im vergangenen Jahr.

Das Geld floss Ende Juni in den Einheitlichen Abwicklungsfonds, der nach der Finanzkrise eingerichtet worden war, um marode Banken in der Europäischen Bankenunion geordnet abzuwickeln. Darin liegen laut Bafin inzwischen 77,6 Milliarden Euro. Der Fonds werde damit wie geplant Ende des laufenden Jahres sein Zielvolumen von einem Prozent der gedeckten Einlagen in Europa erreicht haben.

EU-weit belief sich die Bankenabgabe im laufenden Jahr auf 11,3 Milliarden Euro, die von 2777 Instituten gezahlt wurden. Die Bankenabgabe richtet sich nach dem Wachstum der Einlagen bei den Instituten, die in den Jahren der Corona-Pandemie nach oben geschnellt waren.

Der Löwenanteil der Bankenabgabe entfiel in Deutschland wie gewohnt auf Groß- und Regionalbanken wie die Deutsche Bank und die Commerzbank. Sie mussten mit 1,55 Milliarden Euro aber ebenfalls deutlich weniger zahlen als ein Jahr zuvor. 2022 waren es 2,03 Milliarden Euro. Landesbanken und Spitzeninstitute der Sparkassen und Genossenschaftsbanken wie die DZ Bank mussten 433 Millionen Euro entrichten, ein Jahr zuvor waren es 560 Millionen Euro. 306 Millionen Euro zahlten die Sparkassen selbst (2022 waren es 368 Millionen Euro) und 192 Millionen Euro (2022 waren es 226 Millionen Euro) die Genossenschaftsbanken. Mehr: Warum die Bankenkrisen nicht aufhören