Das Institut untermauert mit dem prestigeträchtigen Deal seine Ambitionen im Zahlungsverkehr. Das Treueprogramm der Lufthansa erhofft sich neue Zahlungslösungen.

Ab Mitte 2025 steht hinter Kreditkarten von Miles & More nicht mehr die DKB, sondern die Deutsche Bank. (Foto: imago/Rüdiger Wölk) Mitgliedskarten und Kreditkarten von Lufthansa Miles & More

Frankfurt Die wohl bekannteste Kreditkarte mit Bonus-Funktion in Deutschland, die Lufthansa Miles & More Credit Card, wechselt ihre Bank. Ab Mitte 2025 wird die Deutsche Bank die Bezahlkarten für das Vielfliegerprogramm der Lufthansa ausgeben. Das Institut hatte sich bei einer weltweiten Ausschreibung durchsetzen können. Damit beendet Miles & More die langjährige Zusammenarbeit mit der Deutschen Kreditbank (DKB).

Die Deutsche Bank sichert sich damit ein wichtiges Mandat im Zahlungsverkehr, den das Institut ausbauen will. „Die Partnerschaft mit Miles & More ist ein Meilenstein für unsere Strategie im Transaktionsgeschäft, weil es das größte, attraktivste und erfolgreichste Co-Brand-Portfolio in Europa ist“, sagte Ole Matthiessen, Leiter Cash Management bei der Deutschen Bank, dem Handelsblatt.

Beim Co-Branding geben Banken gemeinsam mit einem Partnerunternehmen unter dessen Marke eine Kreditkarte aus. Die Karte trägt den Namen des Partners – etwa Miles & More.

