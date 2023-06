Kreditvergabe Schufa will Umgang mit Finanzdienstleistungen verbessern

Die Wirtschaftsauskunftei Schufa will mit einem neu entwickelten Index auf Schwachstellen bei der Nutzung von Finanzdienstleistungen hinweisen.

Nur 44 Prozent der Befragten geben an, sich gut mit Finanzangelegenheiten auszukennen. (Foto: IMAGO/imagebroker) Bestellformular der Schufa-Auskunft

Berlin Ob Geldüberweisungen, Käufe per Kreditkarte oder Altersvorsorge – Finanzdienstleistungen sind aus dem Leben der Menschen nicht wegzudenken. Sie helfen Verbraucherinnen und Verbrauchern, den Alltag leichter zu gestalten, so lautet das Versprechen.

„Aber nicht alle Menschen in Deutschland können in gleicher Weise am Finanzleben teilhaben“, sagt Tanja Birkholz, Vorstandsvorsitzende der Wirtschaftsauskunftei Schufa Holding AG. Es gebe Bevölkerungsgruppen, die nicht nur Schwierigkeiten bei der Nutzung von Finanzdienstleistungen haben, sondern auch beim Zugang.

>> Lesen Sie hier: Finanzinvestor EQT gibt Pläne für Einstieg bei Schufa auf

Um diese unterschiedliche Teilhabe von Bevölkerungsschichten besser erfassen zu können, hat die Schufa den sogenannten „Finanz-Inklusions-Index“ (FIX) entwickelt. Erstmals wurden dabei auf Basis einer repräsentativen Umfrage vier verschiedene Ebenen untersucht: subjektive Nutzungszufriedenheit, Finanzkompetenz, Vertrauen und Barrierefreiheit. Die Umfrage wurde im Auftrag der Schufa vom Ipsos-Institut für Politik und Sozialforschung erstellt.