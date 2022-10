Kriegsfolgen Spaniens neue Bankensteuer sorgt für Unruhe

Madrid Die geplante Sondersteuer für Banken in Spanien sorgt für Unruhe in der Branche – und demnächst womöglich auch für Ärger mit der Europäischen Zentralbank (EZB). Am Donnerstag hat die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño bei einem Deutschlandbesuch mit dem spanischen Königspaar auch EZB-Chefin Christine Lagarde getroffen und unter anderem die geplante Steuer besprochen. Ob man dabei einen gemeinsamen Nenner gefunden hat, ist unklar.

Calviño versicherte danach, dass die spanische Regierung mögliche Bedenken bei ihrer Planung der Steuer ausführlich analysiert habe. In Madrid heißt es, da der Steuersatz so gering und zudem zeitlich befristet sei, bestehe kein Risiko für die Solvenz der Banken.

Eine Stellungnahme der EZB zu dem Vorhaben steht noch aus. EZB-Vizechef De Guindos erklärte, die EZB habe dafür ein Team von Experten aus Bereichen wie Aufsicht, Finanzstabilität, Wirtschaft und Geldpolitik zusammengestellt. Am vergangenen Montag sagte er, die EZB könne in den kommenden Tagen oder Wochen eine unverbindliche Stellungnahme zu der Steuer abgeben, nachdem sie deren Auswirkungen auf die Solvenz der Branche geprüft habe.

Bei einer anderen Gelegenheit hatte er erklärt, eine neue Bankensteuer könnte negative Folgen für die Branche haben und berge das Risiko, die Solvenz der Institute zu schädigen. Der spanische Zentralbankchef erklärte jüngst im spanischen Parlament, die EZB werde sich auf zwei Fragen konzentrieren – inwieweit sich die Steuer auf die Solvenz der Banken und auf die Übertragung der Geldpolitik auswirke. Die Stellungnahme der EZB ist nicht bindend, das spanische Parlament hatte darum gebeten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte im Juli überraschend eine Sondersteuer von 4,8 Prozent auf den Nettozinsertrag und die Nettogebühren der großen spanischen Banken angekündigt. Die Steuer soll zwei Jahre lang gelten und dem spanischen Staat drei Milliarden Euro in die Kasse spülen. Das Geld will Sánchez nutzen, um staatliche Hilfen zu finanzieren, mit denen er die Folgen des Kriegs in der Ukraine und der hohen Inflation abfedern will.

Banken dürfen die Kosten der Sondersteuer nicht an ihre Kunden weiterreichen

Spanien ist die größte europäische Volkswirtschaft, die eine solche Steuer vorschlägt – aber nicht die erste: Ungarn hat dieses Jahr bereits eine ähnliche Steuer eingeführt. Analysten gehen davon aus, dass weitere Länder folgen könnten, vor allem solche mit einer hohen Staatsverschuldung, da sie die Mehrausgaben nicht durch eine weitere Kreditaufnahme finanzieren wollen. Die Stellungnahme der EZB dürfte deshalb nicht nur in Spanien genau verfolgt werden.

>> Lesen Sie hier: Bankchefs fürchten Inflation und Krisen – und sind uneinig bei der EZB-Geldpolitik

In Spanien soll das Gesetz soll bis Ende des Jahres verabschiedet werden. Es legt auch fest, dass die Banken die Kosten der neuen Steuer nicht an ihre Kunden weiterreichen dürfen. Zwar sehen die Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) vor, dass die Institute bei ihren Preisen für Kredite sämtliche Kosten berücksichtigen müssen – auch die für Steuern. Im spanischen Finanzministerium weist man aber auf den Zusatz „sofern relevant“ in den EBA-Leitlinien hin. Und das sei die geplante Steuer nicht.

Die spanische Regierung hat in diesem Jahr bereits eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne und eine neue Steuer für Wohlhabende eingeführt. Sie argumentiert, die Lasten des Krieges müssten gerecht verteilt werden. Zahlreiche spanische Banken haben in den vergangenen Monaten enorme Gewinnzuwächse verkündet. Sie sind Folge der Zinserhöhungen durch die EZB mit denen eine acht Jahre währende Minuszinspolitik beendet hat.

„Was wir jetzt erleben, ist nicht außergewöhnlich“, argumentierte deshalb jüngst der CEO der spanischen Großbank BBVA, Onur Genç. „Außergewöhnlich ist das negative Zinsumfeld, das wir seit so vielen Jahren erleben und das für die negative Rentabilität der Banken verantwortlich war.“

Auch Nuria Alvarez Añibarro von der spanischen Investmentbank Renta 4 ist überzeugt: „Die Steuer ist ungerecht.“ Steigende und fallende Zinsen seien eine normale Entwicklung in den verschiedenen Konjunkturzyklen und keine außerordentliche Erscheinung, die Sondersteuern rechtfertige.

Zwar würden die Eigenkapitalquoten der Banken dadurch nicht brüsk sinken. „Aber die Steuer begrenzt die Möglichkeiten der Banken, auf organische Weise ihr Kapital zu erhöhen, weil sie den Nettogewinn erheblich senkt“, erklärt sie. Laut ihren Berechnungen sinkt der Nettogewinn der Banken dadurch in den kommenden zwei Jahren um 15 bis 20 Prozent.

Mehr: Kommentar: An den Finanzmärkten herrscht akute Krisengefahr