Kriminalität Sprengungen nehmen kein Ende: Banken stehen vor Abbau gefährdeter Geldautomaten

Frankfurt Die Sparkassen im Rheinland rechnen damit, dass im Kampf gegen Sprengungen verstärkt gefährdete Geldautomaten abgebaut werden. Es werde in diesem Jahr Debatten dazu geben, „weil Polizei und Landeskriminalamt uns bitten, an bestimmten Stellen Geldautomaten nicht aufrecht zu erhalten“, sagte Michael Breuer, Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes, am Mittwoch.

Breuer verwies darauf, dass bereits Gespräche mit der Polizei und dem Innenministerium Nordrhein-Westfalens (NRW) liefen. Teil davon soll eine Standortanalyse der Geldautomaten sein. NRW-Innenminister Herbert Reul hatte vor einigen Wochen angekündigt, dass er angesichts der „zunehmend besorgniserregenden Situation“ im Fall der Geldautomaten-Sprengungen mit Bankenvertretern beraten wolle.

Die Zahl der Angriffe auf Geldautomaten hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen – wie auch das Ausmaß der Sprengungen. 2020 registrierte das Bundeskriminalamt 414 Sprengungen und Sprengungsversuche. 2012 waren es noch 89.

Hinzu kommen die Folgen des veränderten Zahlungsverhaltens. Bürgerinnen und Bürger zahlen immer häufiger bargeldlos – die Zahl der Geldautomaten, die für die Banken mitunter teuer sind, ist daher ohnehin rückläufig.

Mit jeder Sicherheitsvorkehrung, die man einbaue, sei auch die Brutalität der organisierten Kriminalität gestiegen, sagte Breuer. Einige Sprengungen sind so heftig, dass sie Gebäude, in denen die Geldautomaten untergebracht sind, teils zerstören. Breuer schätzt, dass die Schäden, die die Sprengungen anrichten, heute doppelt so hoch sind wie vor fünf Jahren.

Fokus auf Nordrhein-Westfalen

NRW ist besonders stark betroffen. 2021 gab es dort gut 150 Sprengungen und Sprengversuche – etwas weniger als 2020 mit 176 solcher Angriffe. Allein in Januar und Februar 2022 waren es allerdings bereits 32 Fälle, so der Rheinische Sparkassenverband.

Seit langem schon wird vermutet, dass die Taten selten auf das Konto von Einzelpersonen gehen, sondern größere Tätergruppen dahinter stehen. „Die Tatverdächtigen sind überwiegend Niederländer mit marokkanischen Wurzeln im Alter zwischen 18 und 35 Jahren”, sagte Reul kürzlich dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Das LKA NRW erklärte, dass laut seinen Ermittlungen die Täter überwiegend aus marokkanisch-niederländischen kriminellen Gruppen stammten, die vorwiegend in und um Utrecht, Rotterdam und Amsterdam lebten. „Die niederländische Polizei schätzt den Kreis auf rund 500 bis 700 Personen.”

NRW sei wegen „guter Fluchtmöglichkeiten” so interessant, sagte Reul „Viele Tatorte liegen unmittelbar an Autobahnen.“ Zudem würden von 59.000 Geldautomaten in Deutschland 11.000 in NRW stehen – davon wiederum stammen besonders viele von den Sparkassen als Marktführer.

Weder sogenannte Explosionsmatten, die Geldautomaten resistenter gegenüber Angriffen machen sollen, noch schrille Alarmsignale scheinen die Täter stoppen zu können. Mittlerweile schließen manche Kreditinstitute aus Sicherheitsgründen über Nacht die Selbstbedienungsstationen in den Foyers. Es gibt, nicht nur in NRW, auch bereits Sparkassen, die einzelne Geldautomaten, die als gefährdet gelten, vorsichtshalber abgebaut haben.

Breuer will nicht DSGV-Chef werden

Bei den rheinischen Sparkassen hinterließen die niedrigen Zinsen im vergangenen Jahr Spuren. Das Betriebsergebnis vor Bewertung sank leicht auf 893 Millionen Euro. Nach Bewertung verdienten die 29 Sparkassen, darunter etliche große Institute, aber mit 920 Millionen Euro deutlich mehr als 2020. Der Bilanzgewinn betrug 206 Millionen Euro, 33 Millionen mehr als im Vorjahr.

Breuer forderte die Europäische Zentralbank (EZB) auf, sich zu einer Zinswende zu bekennen. „Extreme Preisanstiege bei Energie und Rohstoffen verdüstern die Konjunkturaussichten. Lieferengpässe und Preisdruck für Unternehmen nehmen zu. Wir alle merken im täglichen Leben, wie enorm die Preise in der jüngsten Zeit angezogen haben.“ Vor diesem Hintergrund sei es fatal, dass sich die EZB „noch immer nicht zu einem klaren Kurs und kommunizierten Zeitplan zum Abschied von den Negativzinsen durchgerungen“ habe.

Einem Wechsel an die Spitze des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) erteilte Breuer eine Absage. „Ich will kein DSGV-Präsident werden.“ Vielmehr wolle er an der Spitze des Rheinischen Sparkassenverbands bleiben.

Diesen führt der 56-Jährige seit 2008. Er gilt innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe als einflussreich. Viele in der Organisation trauen ihm eigentlich zu, Nachfolger von Sparkassenpräsident Helmut Schleweis zu werden, dessen Amtszeit noch bis Ende 2023 läuft.

