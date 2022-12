Krypto-Börse FTX-Gründer Bankman-Fried auf den Bahamas festgenommen

Denver Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, wurde am Montag überraschend auf den Bahamas festgenommen. Das teilte der zuständige Generalstaatsanwalt Ryan Pinder mit.

Der Schritt sei erfolgt, weil die USA eine strafrechtliche Klage gegen den 30-Jährigen eingereicht hatten und seine Auslieferung fordern könnten, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Er sollte am Dienstag vor dem US-Kongress aussagen, dabei jedoch aus seiner Wahlheimat, den Bahamas, zugeschaltet werden.

FTX war einst die drittgrößte Kryptobörse, musste Mitte November dann aber Insolvenz in den USA anmelden. Die Staatsanwaltschaft und die US-Börsenaufsicht SEC haben Ermittlungen aufgenommen. Im Raum stehen Betrugsvorwürfe in Milliardenhöhe.

Bankman-Fried hatte im Interview mit dem Handelsblatt Fehler eingeräumt, jedoch kriminelle Verantwortung für den Absturz seines Unternehmens von sich gewiesen. „Ich habe nie versucht, zu betrügen“, betonte er.

US-Staatsanwalt Damian Williams erklärte, dass die Klageschrift derzeit noch versiegelt sei. Sie werde jedoch am Dienstag öffentlich zugänglich gemacht.

Der Premierminister der Bahamas, Philip Davis betonte, die Bahamas und die USA hätten „ein gemeinsames Interesse daran, all diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die im Zusammenhang mit FTX das Vertrauen der Öffentlichkeit missbraucht und die Gesetze gebrochen haben“. Sowohl die USA als auch die Bahamas würden ihre unabhängigen Untersuchungen in dem Fall fortsetzen.

Davis und Bankman-Fried besuchten noch Ende April eine große Krypto-Konferenz auf den Bahamas, die FTX organisiert hatte. Das Unternehmen hatte seine Zentrale auf die Bahamas verlegt und wollte dort für 60 Millionen Dollar eine neue Firmenzentrale bauen. Auch andere Krypto-Unternehmen hätten sich im Steuerparadies ansiedeln sollen.

Insolvenzverfahren sei Fehler, so Bankman-Fried

FTX war zu besten Zeiten mit 32 Milliarden Dollar bewertet und lockte prominente Investoren an. In den vergangenen Wochen war immer wieder darüber spekuliert worden, warum Bankman-Fried lediglich unter Aufsicht der Behörden auf den Bahamas stand, jedoch nicht festgenommen wurde und ins Gefängnis kam. Der FTX-Gründer selbst hatte die Sorge davor heruntergespielt. Über eine Anklage und eine mögliche Freiheitsstrafe nachzudenken sei derzeit nicht seine Priorität, sagte Bankman-Fried am Mittwoch dem Handelsblatt. Er wolle sich darauf konzentrieren, Kunden zu helfen, ihre Gelder zurückzubekommen.

Mit dem neuen CEO von FTX, dem Insolvenzverwalter John Ray, gab es zuletzt immer wieder Spannungen. Es sei ein Fehler gewesen, das Insolvenzverfahren zu beantragen, erklärte Bankman-Fried. Er habe noch versucht, den Schritt rückgängig zu machen, doch das sei ihm nicht gelungen. So missfällt Bankman-Fried unter anderem, dass Kunden in den USA, aber auch in Europa und in Japan nicht ausgezahlt werden, obwohl dies im Prinzip möglich sei. Die Tochtergesellschaften waren getrennt von den Geschäften des Mutterkonzerns geführt worden. Außerdem kassieren Ray und Dutzende der angeheuerten Berater hohe Gehälter. Der Stundensatz von Ray liegt bei 1300 Dollar, das ist Branchenkennern zufolge jedoch marktüblich.

Ray dagegen hat schwere Vorwürfe gegenüber Bankman-Fried erhoben. „In meinem ganzen Berufsleben habe ich noch kein solches Versagen der internen Kontrollsysteme und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen erlebt wie hier“, wetterte er zu Beginn des Insolvenzverfahres im November. Auch er soll am Dienstag vor dem Kongress aussagen.

Mehr: US-Anleger sind vor Inflationsdaten und Zinsentscheid optimistisch – Wall Street schließt im Plus