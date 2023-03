Krypto-Plattform Bison erweitert Produktangebot – und steigt in den Handel mit Wertpapieren ein

Die Kryptoplattform der Börse Stuttgart bietet ihren Kunden künftig auch den Handel mit Aktien und ETFs an. Gegenüber der Broker-Konkurrenz will Bison vor allem mit langfristiger Stabilität punkten.

Bison ist die Kryptoplattform der Börse Stuttgart. (Foto: imago stock&people) Zentrale der Börse Stuttgart

Frankfurt Bison erweitert sein Produktangebot: Die Kryptoplattform der Börse Stuttgart bietet ihren Kunden künftig auch den Handel mit Aktien und ETFs an.

„Damit eröffnen wir neue Investitionsmöglichkeiten für verschiedene Marktphasen“, sagte Bison-Chef und Mitgründer Ulli Spankowski. Dass der Start in eine besonders volatile Zeit an den Aktienmärkten fällt, stört ihn derweil nicht – im Gegenteil: „Das Marktumfeld kann man nie beeinflussen. Wenn Volatilität da ist, fördert das sogar die Handelsaktivität“, sagte er. So habe das Unternehmen etwa in den vergangenen Tagen erhöhte Nettozuflüsse verzeichnet.

Bison ging 2019 an den Start und bietet seinen mittlerweile 700.000 Nutzern 17 Coins auf der Plattform an. Nun kommen über 2500 Aktien und ETFs hinzu. Pro Order fällt eine Provision von 1,99 Euro an. Da für den Handel ein Depot benötigt wird, kooperiert Bison künftig mit der Hamburger Privatbank Sutor Bank.