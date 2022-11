Lässig GmbH Finanzinvestor Ambienta übernimmt Spezialisten für Baby- und Kinderartikel

Frankfurt Die Beteiligungsbranche leidet derzeit unter den steigenden Zinsen, der Rezessionsangst sowie den schwieriger gewordenen Akquisitionsfinanzierungen. Doch nicht überall sieht es gleich schlecht aus. Denn bei den sogenannten Midcap-Deals – also Transaktionen im Mittelstand – ist die Lage zumindest etwas besser als bei den Mega-Übernahmen durch Finanzinvestoren.

Jüngstes Beispiel ist die Mehrheitsbeteiligung an der Lässig GmbH im hessischen Babenhausen durch das Private-Equity-Haus Ambienta. Die Besonderheit des Deals? Er hebt sich von vielen anderen Transaktionen dadurch ab, dass Nachhaltigkeit die zentrale Motivation für alle Beteiligten war.

Lässig ist im deutschsprachigen Raum und in weiteren europäischen Ländern ein nach eigenen Angaben führender Anbieter von Produkten für Babys, Kinder und die ganze Familie. Den Unternehmenswert schätzen Branchenbeobachter auf rund 100 Millionen Euro, die Beteiligung von Ambienta auf etwa 75 Prozent.

Nachhaltigkeit werde bei dem Unternehmen ernsthaft und vor allem messbar betrieben. Und Ambienta erwirtschafte eine gute Rendite, gerade weil die Manager „Sustainability“ im Fokus hätten, sagt Hans Haderer, Partner bei Ambienta und dort verantwortlich für die deutschsprachige Region. Lässig ist das erste Investment von Ambienta im Bereich Konsumgüter.

„Wir betreiben kein Greenwashing, deshalb haben wir uns für Ambienta als Partner entschieden. Am Ende setzte sich der Finanzinvestor gegen eine Handvoll Mitbewerber in einer limitierten Auktion durch“, sagt Gründerin Claudia Lässig.

1,55 Milliarden Euro stehen zur Verfügung

Der Fonds des Finanzinvestors Ambienta hat 1,55 Milliarden Euro zur Verfügung, die ab 2023 investiert werden. „In Deutschland wollen wir in den nächsten vier bis fünf Jahren rund drei bis vier Deals tätigen“, ergänzt Haderer. Ambienta hatte zuletzt Ende September das Unternehmen SF-Filter (Mobil- und Industriefilter) mit Sitz in der Schweiz an Equistone Partners verkauft.

Bei Lässig würden nun die frischen Mittel unter anderem für den Ausbau des internationalen Vertriebs eingesetzt, erläutert Mitgründer Stefan Lässig. Die Firma startete 2006 und hat heute mehr als 110 Beschäftigte. Die Produkte werden in rund 2800 stationären Geschäften, 50 Online-Stores und im eigenen Online-Shop verkauft. Beide Gründer bleiben investiert und werden die Geschäftsführung beibehalten.

Der Anteil von Recycling-Materialien im Textilbereich liegt nach Expertenschätzungen bei etwa zwei Prozent, Lässig setzt bei vielen Produkten mehr als 50 Prozent recycelte Materialien ein. Dadurch werden nach Firmenangaben mehr als 95 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart.

Das Unternehmen verwendet für zwei Drittel der Babykleidung nachhaltige Materialien wie Bio-Baumwolle und unterstützt Landwirte in Indien bei der Umstellung von traditionellen auf biologische Anbaumethoden.

„Die Unsicherheit im Markt ist enorm“

Die M&A-Aktivität im europäischen Mittelstand ging im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal nach Anzahl der Deals um 14 Prozent zurück, ist aber gemessen am Volumen stabil geblieben. Deals mit mittelgroßen Firmen hielten sich angesichts der verschlechterten Wirtschafts- und Finanzprognosen besser als der globale M&A-Markt, haben das Beteiligungsunternehmen Argos Wityu und Epsilon Research analysiert.

Die von Finanzinvestoren gezahlten Preise entsprachen im Mittel dem 10,8-Fachen des operativen Gewinns (Ebitda) und lagen damit unter dem Höchststand aus dem Jahr 2021.

„Die Pipeline im Mittelstand wird von der Private-Equity-Branche derzeit langsamer abgearbeitet. Die Unsicherheit im Markt ist enorm. Viele Transaktionen, die Ende 2022 kommen sollten, sind auf das erste Quartal verschoben worden“, sagt Ambienta-Manager Haderer.

Die Rezession und der Ukrainekrieg würden den Trend in Richtung Nachhaltigkeit aber nicht stoppen können. „Es ist sogar so, dass diese Deals eher finanziert werden als traditionelle Geschäftsmodelle“, so der Beteiligungsexperte.

