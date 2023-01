Linde-Nachfolge im Dax Commerzbank verkündet vorzeitig Milliardengewinn

Deutschlands zweitgrößte Privatbank meldet das zweite positive Jahresergebnis in Folge. Das verbessert ihre Chancen im Duell um die Linde-Nachfolge im Dax.

Ihre detaillierten Zahlen will die Bank am 16. Februar veröffentlichen – auf Basis des vorläufigen und untestierten Jahresabschlusses. (Foto: dpa) Commerzbank

Frankfurt Commerzbank oder Rheinmetall? Die Frage, wer für den Industriegasekonzern Linde im Februar in den Dax nachrückt, beschäftigt Investoren schon länger. Die Commerzbank hat nun mit einem Überraschungscoup ihre Chancen auf den Dax-Aufstieg erheblich verbessert.

Das Institut hat am Montagmorgen vorab Zahlen vorgelegt und weist für das vergangene Jahr ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 3,37 Milliarden Euro aus. Damit hat die Bank nachgewiesen, dass sie zwei Jahre in Folge einen operativen Gewinn gemacht hat. Das ist Voraussetzung für den Aufstieg in den Dax 40.

Abgesehen von formalen Kriterien wie dem operativen Gewinn ist für den Aufstieg in den deutschen Leitindex der Börsenwert der frei gehandelten Aktien entscheidend. Nach diesem liegt die Commerzbank schon länger deutlich vor Rheinmetall.