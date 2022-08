Lone Star Funds Bank of Cyprus lehnt drei Übernahmeangebote ab

Das größte Geldinstitut Zyperns sieht sich durch die Angebote der Private-Equity-Gesellschaft unterbewertet. Sie würden die strategische Bedeutung der Bank verkennen.

Die Bank ist das größte Kreditinstitut des kleinen Inselstaates. (Foto: dpa) Bank-of-Cyprus-Filiale

Athen, Frankfurt Die Bank of Cyprus (BoC) hat drei Übernahmeangebote der Private-Equity-Gesellschaft Lone Star Funds abgelehnt. Das teilte das Geldinstitut am Freitag in einem Schreiben mit. Demnach habe die Bank das dritte Angebot in Höhe von 1,51 Euro pro Aktie geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass es das Unternehmen „grundlegend unterbewerte“.

Zudem berücksichtige die Offerte die strategische Bedeutung der Bank für das Land und die Komplexität einer solcher Übernahme nicht angemessen, heißt es weiter. Deshalb sei das bislang letzte Angebot von Ende Juli dieses Jahres zurückgewiesen worden.

BoC ist das größte Kreditinstitut Zyperns. Zuvor hatte Lone Star bereits im Mai 1,25 Euro sowie im Juni 1,38 Euro pro Aktie geboten. Die in den USA ansässige PE-Gesellschaft investiert seit Längerem in Banken. Zum Portfolio zählt etwa die IKB Deutsche Industriebank.