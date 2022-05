Märkte Flash Crash am europäischen Aktienmarkt: Citigroup räumt Fehler eines Händlers ein

Ein Transaktionsfehler eines Londoner Händlers der US-Bank hat am Montag für einen vorübergehenden Kursrutsch gesorgt. Der Bank droht nun ein finanzieller Schaden.

Düsseldorf Nun ist klar, wer für den Flash Crash am europäischen Aktienmarkt am Montag verantwortlich ist: die Wall-Street-Bank Citigroup. In einer Mitteilung gab die US-Bank am Montagabend (Ortszeit) bekannt, das einer ihrer Londoner Händler bei einer Transaktion einen Fehler gemacht habe, der den Kursrutsch ausgelöst habe. „Innerhalb von Minuten identifizierten wir den Fehler und korrigierten ihn“, teilte Citi weiter mit.

Am Montagvormittag hatte vorübergehend ein heftiger Kursrutsch für Aufregung gesorgt: An der Börse in Stockholm ging es zeitweise um bis zu acht Prozent nach unten, der EuroStoxx50 büßte bis zu drei Prozent ein. In nur wenigen Minuten wurden 300 Milliarden Euro vernichtet.

Eine Sprecherin des US-Börsenbetreibers Nasdaq, der auch die Stockholmer Börse betreibt, hatte kurz darauf mitgeteilt: „Der Grund für den Einbruch war ein Verkaufsvorgang eines Marktteilnehmers.“ Störungen in den Nasdaq-Systemen seien nicht festgestellt worden.

Nach dem Vorfall hat Citi nun Gespräche mit Aufsichtsbehörden aufgenommen, wie der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf eine mit den Vorgängen vertraute Person berichtet. Sie möchte namentlich nicht genannt werden.

Der Fehler könnte jedoch nicht nur dem Ruf der Bank schaden, sondern auch noch finanzielle Folgen für Citi nach sich ziehen: Denn der Börsenbetreiber Nasdaq teilte mit, dass er nach der Überprüfung keinen Grund gesehen habe, die während des Ereignisses getätigten Abschlüsse zu stornieren.