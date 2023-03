Marshall Wace Hedgefonds veröffentlicht Short-Position bei Deutscher Bank

Düsseldorf Der Hedgefonds Marshall Wace hat sich bei der Deutschen Bank für fallende Aktienkurse positioniert. Das zeigen am späten Montagnachmittag veröffentlichte Daten im Bundesanzeiger. Sie bilden den Stand von Freitag ab.

Demnach hat der Londoner Hedgefonds 0,61 Prozent der frei handelbaren Aktien des Instituts „geshortet“. Er hat sich also diese Aktien ausgeliehen und sofort verkauft. Fällt der Kurs, profitiert Marshall Wace, weil er die Aktien vor dem Rückgabetermin günstiger zurückkaufen kann. Die Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufpreis ist der Gewinn. Hedgefonds können so auf fallende Kurse wetten und daran verdienen.

Ob es sich im aktuellen Fall wirklich um eine Short-Wette handelt, ist allerdings nicht sicher. Auf Anfrage heißt es: „Marshall Wace äußert sich nicht zu einzelnen Positionen.“ Theoretisch kann es sich auch um eine Absicherung gegen Kursrisiken handeln.

Allerdings gilt Marshall Wace als Spezialist für Short-Wetten und ist aktuell bei 14 deutschen Unternehmen für fallende Kurse positioniert – unter anderem seit Längerem bei Flatexdegiro, Delivery Hero und Nagarro. Bei allen drei Aktien sind die Kurse seit dem vergangenen Jahr stark eingebrochen. Dementsprechend lukrativ waren hier Wetten auf fallende Kurse.

In der vergangenen Woche hatte ein sprunghafter Anstieg der Preise für die Absicherung gegen Zahlungsausfälle von Anleihen (CDS) der Deutschen Bank die Sorgen um die Gesundheit der europäischen Banken verschärft. Die Aktie brach daraufhin am Freitag um fast 15 Prozent ein, ehe sich der Kurs am Montag wieder etwas erholte.

Die Gründe für den starken CDS-Anstieg sind weiter unklar. Denn die Deutsche Bank hat sich Branchenexperten zufolge erfolgreich saniert und ist nicht mit der Schweizer Krisenbank Credit Suisse vergleichbar, die vom Konkurrenten UBS übernommen werden musste.

So schrieb Nicolas Payen, Bankenanalyst bei Kepler Cheuvreux: „Die Deutsche Bank ist nicht das ‚schwache Glied‘ in der europäischen Bankenlandschaft.“ Er verweist auf die „sehr soliden“ Fundamentaldaten. Manche Marktteilnehmer vermuteten hinter der Aktion daher Shortseller, die auf einen Kursverfall der Deutschen Bank gewettet hätten.

Die Position von Marshall Wace ist die erste Short-Position gegen die Deutsche Bank, die im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Hier werden Positionen angezeigt, die über der meldungspflichtigen Schwelle von 0,5 Prozent der frei handelbaren Aktien eines Unternehmens liegen. Positionen darunter müssen bei der Finanzaufsicht Bafin gemeldet werden, sind für die Öffentlichkeit aber nicht einsehbar.

Laut dem Finanzdatenanbieter Ortex sind aber deutlich mehr Aktien der Deutschen Bank geshortet. Seinen Berechnungen zufolge liegt die Quote aktuell bei 3,28 Prozent. Demzufolge haben sich die Short-Wetten binnen zwei Wochen fast verdreifacht.

