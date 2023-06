 Mastercard oder Visa: Rund 15 Millionen Girocards werden onlinefähig

Bis Jahresende soll ein Drittel der insgesamt 46 Millionen „EC-Karten“ von Sparkassenkunden ausgetauscht werden. Sie erhalten die Zusatzfunktion Mastercard oder Visa.

Sechs Sparkassen haben bereits mit der Umstellung auf Girocards mit Mastercard-Zusatzfunktion begonnen oder diese abgeschlossen. (Foto: SZ Photo) Sparkasse

Frankfurt In den kommenden sechs Monaten werden viele Sparkassenkunden eine E-Commerce-fähige Girocard erhalten. Voraussichtlich soll rund ein Drittel der insgesamt 46 Millionen Karten noch in diesem Jahr ausgetauscht werden, wie Joachim Schmalzl, Vorstand des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), in dieser Woche auf dem Sparkassentag sagte. Der gesamte Umtausch verteile sich auf drei Jahre.

Bei den Girocards, besser bekannt unter dem alten Namen „EC-Karte“, der meisten Sparkassen werden künftig die Funktionen Maestro und V-Pay durch Mastercard und Visa ersetzt werden.

Bisher nutzen fast alle von Sparkassen emittierten Girocards die Maestro-Funktion – eine Anwendung von Mastercard für Auslandszahlungen an der Ladenkasse. Doch der US-Zahlungskonzern wird die Funktion einstellen. Banken können daher bis auf wenige Ausnahmen neue Karten mit der Maestro-Funktion nur noch bis zum Juli dieses Jahres ausgeben.

Aus für Maestro-Funktion: Girocards bleiben trotzdem Debitkarten