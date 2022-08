Medienbericht Deutsche Bank und Wall-Street-Institute müssen für WhatsApp-Nutzung büßen

Banken in New York

New York, Frankfurt Die Nutzung von WhatsApp und privaten E-Mail-Konten für geschäftliche Zwecke könnte sehr teuer werden für die Deutsche Bank und andere große Wall-Street-Banken. Denn Institute wie die Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays und die Deutsche Bank stehen kurz vor einer Einigung mit der US-Börsenaufsicht SEC und der Derivateaufsicht CFTC, wie das „Wall Street Journal“ berichtete.

Im Raum stünden demzufolge Geldbußen von bis zu 200 Millionen US-Dollar je Institut. Jefferies Financial und die japanische Bank Nomura näherten sich ebenfalls einer Einigung, allerdings mit deutlich geringeren Zahlungen. Die Behörden planten, die Einigungen bis Ende September anzukündigen. Ein Sprecher der Deutschen Bank wollte sich dazu nicht äußern. Die SEC und die CFTC waren am Wochenende nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Die Deutsche Bank hatte sich bereits auf eine entsprechende Geldbuße eingestellt: Allein im zweiten Quartal hatte sie in der Investmentbank 165 Millionen Euro an „Rückstellungen für Prozesse mit Aufsichtsbehörden“ gebildet, womit zu einem beträchtlichen Teil die WhatsApp-Untersuchungen der SEC und der CFTC gemeint waren.

Im Juli wurde aus Finanzkreisen bekannt, dass die zehn Vorstände der Deutschen Bank wegen der Verfehlungen auf je 75.000 Euro ihrer variablen Vergütung verzichten wollen. Der gesamte Vorstand hatte 2021 rund 66,5 Millionen Euro verdient, wovon etwa 40 Millionen Euro auf Boni entfielen. Die Summe verteilte sich auf elf Personen, weil es im Gremium personelle Veränderungen gab.

Der Schritt ist in erster Linie eine symbolische Geste. Denn mit Blick auf die drohende Gesamtstrafe von bis zu 200 Millionen Euro würde durch die 750.000 Euro, auf die der Vorstand verzichtet, nur ein Bruchteil des Schadens gedeckt.

Langwierige Untersuchung kommt zum Ende

Damit nähert sich eine groß angelegte Untersuchung dem Ende, die die Regulierer seit Monaten beschäftigt hat. Nach den Regeln der SEC und der CFTC müssen Finanzinstitute die schriftliche Kommunikation ihrer Mitarbeiter archivieren und überwachen. So soll sichergestellt werden, dass Compliance-Vorschriften eingehalten werden.

WhatsApp und andere Messengerdienste wie Signal erlauben es jedoch, dass Nachrichten nach dem Lesen gelöscht werden. Hintergrund für die strengen Vorschriften sind die Erfahrungen aus dem Libor-Skandal, bei dem Händler mehrerer Großbanken, darunter auch der Deutschen Bank, wichtige Referenzzinssätze manipuliert hatten. Die illegalen Absprachen wurden über Chatnachrichten organisiert.

Neben der Sorge vor Compliance-Verstößen befürchten die Behörden auch mögliche Sicherheitslücken, die durch die Vermischung von dienstlichen und privaten Apps sowie dienstlichen und privaten Geräten auftreten und Hackern Zugang zu sensiblen Systemen gewähren könnten.

Branchenkenner vermuten, dass die Strafen auch deshalb besonders hoch ausfallen könnten, damit sie eine abschreckende Wirkung entfalten. Zahlungen über 100 Millionen Dollar waren in den vergangenen Jahren eine Seltenheit.

Da allerdings auch Kunden eine Kommunikation über Chat-Nachrichten schätzen, testet die Deutsche Bank in den USA bereits bei Mitarbeitern die Messenger-App Movius, die auf dienstlich genutzte Geräte installiert werden soll. Anders als bei WhatsApp werden die Nachrichten dabei archiviert, um Compliance-Vorschriften zu erfüllen.

Es gilt als wahrscheinlich, dass diese Anwendung früher oder später auch außerhalb der USA Anwendung finden wird. Auch bei anderen US-Instituten ist diese App Branchenkennern zufolge beliebt.

JP Morgan Chase: Zahlung von 200 Millionen Dollar

Amerikas größte Bank, JP Morgan Chase, hatte sich bereits im Dezember in einer außergerichtlichen Einigung auf eine Strafzahlung von 200 Millionen Dollar eingelassen. Der SEC zufolge haben mehr als 100 Mitarbeiter über alle Ränge hinweg via WhatsApp kommuniziert. Zehntausende Nachrichten seien so nicht richtig archiviert worden. Die SEC soll nun auch untersuchen, ob Vermögensverwalter in ähnlichem Maße die Regeln gebrochen haben, heißt es in dem Bericht.

Auch die deutsche Finanzaufsicht Bafin untersucht die WhatsApp-Nutzung von Mitarbeitern der Deutschen Bank. Insidern zufolge sollen Manager der Bank sowie von deren Fondstochter DWS in der Vergangenheit regelmäßig außerhalb der offiziellen Kanäle kommuniziert haben.

