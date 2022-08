Medienbericht Goldman lockert fast alle Covid-Restriktionen in den USA

Die Investmentbank sieht ein deutlich gesunkenes Risiko für schwere Krankheiten und ordert die Mitarbeiter zurück in die Büros. Künftig sollen auch vielerorts Impfnachweise nicht mehr verpflichtend sein.

Die Mitarbeiter kehren ins Büro zurück. (Foto: Bloomberg) Goldman Sachs in New York

New York David Solomon hielt immer daran fest: Die Ära der Heimarbeit sei nur eine „Abweichung“ vom Normalzustand. Das hatte der CEO von Goldman Sachs im vergangenen Jahr betont. Nun soll diese offiziell beendet werden. Das Wall-Street-Haus werde die meisten Covid-Beschränkungen fallen lassen und die Mitarbeiter ab dem 6. September wieder Vollzeit in die US-Büros beordern, wie US-Medien berichten. „Impfstoffe, verbesserte Behandlungsmethoden und Tests haben dazu geführt, dass das Risiko einer schweren Erkrankung deutlich gesunken ist“, heißt es in einer Mitteilung an die Mitarbeiter.

Künftig sollen keine Impfnachweise mehr nötig sein, um die Büros zu betreten. Einzige Ausnahme ist hier jedoch die Zentrale in New York, wo die Stadtverwaltung gewisse Regeln vorschreibt, an die sich die Bank halten muss. Tests, die Goldman bislang zur Verfügung stellte, werden abgeschafft. Auch die Maskenpflicht soll aufgehoben werden.