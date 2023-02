Medienbericht „Nikkei“: Vize von Japans Zentralbank soll Chef werden

Der bisherige Vizegouverneur Masayoshi Amamiya soll der neue Vorsitzende der Notenbank werden. Der derzeitige Chef verlässt das Amt nach fünf Jahren am 8. April.

Der Vizegouverneur der Bank of Japan. (Foto: Reuters) Masayoshi Amamiya

Tokio Bei der Bank of Japan (BoJ) soll Vizegouverneur Masayoshi Amamiya einem Medienbericht zufolge an die Spitze aufrücken. Die Regierung habe diesen Wunsch an Amamiya herangetragen, berichtete die Zeitung „Nikkei“ am Montag (Ortszeit). Sie berief sich auf Quellen in der Regierung und der regierenden Liberaldemokratischen Partei.

Die fünfjährige Amtszeit des gegenwärtigen Zentralbankchefs Haruhiko Kuroda endet am 8. April. Die ebenfalls fünfjährige Amtsperiode der Vizegouverneure Amamiya und Masazumi Wakatabe läuft am 19. März ab. Der Zeitung zufolge soll der nächste Zentralbankchef die Geldpolitik normalisieren und damit ein stabiles Wirtschaftswachstum ermöglichen.

Mehr: Chart des Tages – Preisdruck in Japan steigt weiter