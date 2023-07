Medienberichte Goldman Sachs will offenbar Partnerschaft mit Apple beenden

Das Unternehmen will offenbar die Partnerschaft mit Apple beenden.

Denver Goldman Sachs sucht offenbar nach Wegen, um die Partnerschaft mit Apple zu beenden. Das berichteten die amerikanische Zeitung „Wall Street Journal“ und der US-Börsensender CNBC am Freitag.

Die viel beachtete Zusammenarbeit zwischen der Wall-Street-Bank und dem iPhone-Hersteller beinhaltet eine Apple-Kreditkarte sowie ein angekündetes Sparkonto, das den Nutzern dieser Kreditkarte vergleichsweise hohe Zinsen zahlt. Von dem Sparkonto hatte Goldman erst im April berichtet. Die Zusammenarbeit mit Apple sollte eigentlich noch bis 2029 laufen.

Auch für die Kreditkarte, die Goldman gemeinsam mit dem Autobauer General Motors (GM) herausgibt, sucht die Bank offenbar einen Ausweg. Derzeit würden Gespräche mit American Express laufen, um sowohl die Karten von Apple als auch die von GM zu übernehmen, wie es in den Berichten weiter heißt. Es sei jedoch noch offen, ob es tatsächlich zu einer Einigung kommt. Die Sparkonten, die Goldmans Onlinetochter Marcus anbietet, will die Bank jedoch offenbar behalten. Goldman war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Die Berichte kommen zu einer Zeit, in der Goldman ohnehin den Rückzug aus dem Privatkundengeschäft vorbereitet. Ursprünglich wollte die Bank mit Milliardeninvestitionen in das Geschäft mit Sparkonten, Privatkrediten und Kreditkarten vordringen, um weniger abhängig vom volatilen Geschäft mit dem Investmentbanking und dem Wertpapierhandel zu sein. Doch die Strategie ging nicht auf. Im Januar teilte Goldman-CEO David Solomon mit, dass der Vorstoß ins Privatkundengeschäft seit 2020 gut drei Milliarden Dollar Verluste verursacht hatte.

Aktionäre müssen sich auf weitere schlechte Nachrichten gefasst machen. Goldman will auch den Kreditgeber GreenSky verkaufen, den die Bank erst 2021 für 2,2 Milliarden Dollar übernommen hatte. Da die Bewertungen für Fintechs derzeit deutlich unter den Werten von vor zwei Jahren liegen, könnten Analystenschätzungen zufolge beim Verkauf große Abschreibungen anfallen.

Solomon steht wegen des gescheiterten Vorstoßes in das Privatkundengeschäft seit Monaten in der Kritik. „Hinzu kommt, dass er noch keine gute Antwort auf die Frage geliefert hat, wie die künftige Strategie aussehen wird“, gibt ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank zu bedenken. Auf dem Investorentag Ende Februar stellte Solomon die Sparte Asset- und Wealth-Management, kurz AWS, in den Mittelpunkt. Sie soll künftig der „zentrale Wachstumstreiber“ sein. Allerdings verweisen Branchenkenner darauf, dass Konkurrenten wie Erzrivale Wells Fargo, aber auch viele andere US-Banken bereits vor Jahren angefangen haben, ihr Geschäft mit der Vermögensverwaltung auszubauen. Daher sei es nicht einfach, hier schnell Marktanteile zu gewinnen.

