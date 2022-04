Mehr Aufgaben KfW wertet Ressort von IT-Chefin Kehr auf

Die IT-Vorständin Melanie Kehr soll unter anderem auch die Verantwortung für interne Prozesse wie die Kreditbearbeitung übernehmen.

Die Sachbearbeitung von Krediten, bislang auf zwei Vorstandsressorts verteilt, soll künftig gebündelt und bei der IT-Chefin angesiedelt werden. (Foto: dpa) KfW Frankfurt

Frankfurt KfW-Vorstandschef Stefan Wintels will die internen Prozesse der Förderbank verbessern. Eine konkrete Maßnahme betrifft die Verantwortung für die Kreditsachbearbeitung, wie zwei Insider dem Handelsblatt sagten. Die Verantwortung für die Marktfolge solle künftig bei der IT-Vorständin Melanie Kehr angesiedelt werden.

Bislang war Finanzvorstand Bernd Loewen für die Marktfolge bei Bestandskrediten zuständig, die Verantwortung für die interne Bearbeitung von Neugeschäft lag dagegen bei der Vorständin für die Inlandsförderung. Durch die geplante Neuaufstellung werden nun beide Bereiche gebündelt.

Damit entwickelt sich Kehr, deren Vertrag im vergangenen Dezember um fünf Jahre verlängert wurde, von einer reinen IT-Chefin zu einer Organisationschefin, die sowohl für IT wie auch für interne Prozesse zuständig ist. So ein Aufgabenzuschnitt ist auch in vielen anderen Großbanken üblich.

Ein Sprecher der KfW verwies auf Anfrage des Handelsblatts nur auf die Bilanzpressekonferenz der Förderbank an diesem Freitag.

