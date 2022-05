Mögliche Fusion Unicredit liebäugelte mit der Commerzbank – doch der Krieg durchkreuzte die Pläne

Das Mailänder Institut hat sich bis Anfang 2022 mit einer Commerzbank-Fusion befasst, die Pläne wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine dann aber auf Eis gelegt.

„Es gab hierzu immer viele Gerüchte, aber so etwas ist auch eine Frage des Timings“, kommentiert der ehemalige Investmentbanker die Spekulationen. (Foto: Unicredit) Unicredit-Chef Andrea Orcel

Frankfurt, Rom Neue Avancen aus Italien: Die Mailänder Großbank Unicredit hat sich Ende 2021 und Anfang 2022 mit einem Zusammenschluss mit der Commerzbank befasst, wie mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt sagten. Es habe sich um Überlegungen in einem frühen Stadium gehandelt und noch nicht um konkrete Verhandlungen.

Nach dem Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine am 24. Februar habe Unicredit die Pläne jedoch auf Eis gelegt. Priorität habe für Vorstandschef Andrea Orcel seitdem, die Probleme der Bank wegen ihres großen Engagements in Russland in den Griff zu bekommen. Im Extremfall einer Enteignung drohen Unicredit dort nach eigenen Angaben Verluste von 5,2 Milliarden Euro.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen