Möglicher Verkauf Standard Chartered weckt Interesse in Abu Dhabi

Die Aktie von der Londoner Bank reagierte positiv auf Berichte über das Interesse der First Abu Dhabi Bank. Diese hat aber vorerst Abstand von einem Kauf genommen.

Die Aktie von Standard Chartered stieg am Donnerstag um bis zu 19 Prozent. (Foto: Reuters) Standard Chartered Zentrale in London

München Die britische Großbank Standard Chartered (StanChart) hat das Interesse eines Konkurrenten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten geweckt. Die First Abu Dhabi Bank bestätigte am Donnerstag, sie habe eine Übernahme des Londoner Rivalen geprüft. Die Prüfung sei in einem „sehr frühen Stadium“ gewesen, inzwischen habe man aber von den Plänen Abstand genommen, hieß es in der Pflichtmitteilung.

Die Überlegungen reichten allerdings aus, um die Aktie von StanChart um bis zu 19 Prozent nach oben schießen zu lassen. Die Bank wurde zuletzt an der Londoner Börse mit rund 19 Milliarden Pfund (21,5 Milliarden Euro) bewertet.

Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg hatte zuerst über die Pläne berichtet. First Abu Dhabi schloss einen späteren neuen Anlauf bei StanChart nicht aus – etwa wenn ein anderer Bieter auf den Plan trete.

Mehr: Deutsch-Bankerin wechselt zu Standard Chartered

