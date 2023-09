 Monatsbericht Bundesbank: Deutsche Wirtschaft schrumpft im Sommerquartal „etwas“

Die Notenbanker sehen weder von Privathaushalten noch aus der Industrie positive Konjunktursignale. Dazu warnen sie vor der Verflechtung mit China.

Statt der prognostizierten Stagnation beobachtet die Bundesbank einen leichten Rückgang der Wirtschaft in den Sommermonaten. (Foto: IMAGO/imagebroker) Sitz der Deutschen Bundesbank in Frankfurt

Frankfurt Die Konjunkturkrise in Deutschland geht nach Prognose der Bundesbank in die Verlängerung. „Die Wirtschaftsleistung dürfte im dritten Quartal 2023 etwas schrumpfen“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht.

Damit würde sich die wachstumsfreie Phase von Europas größter Volkswirtschaft nochmals verlängern: Ende 2022 und Anfang 2023 war das Bruttoinlandsprodukt bereits jeweils geschrumpft, ehe es im Frühjahr stagnierte. Im August hatte die Bundesbank noch geschätzt, dass die Wirtschaft im Sommer weitgehend stagniert.

Ein Grund für die anhaltende Flaute für das von Juli bis September laufende Vierteljahr sei, dass mit spürbaren positiven Impulsen vom privaten Konsum kaum zu rechnen sei. „Trotz des etwas nachlassenden Preisanstiegs, der kräftigen Lohnzuwächse und der guten Arbeitsmarktlage halten sich die privaten Haushalte noch mit Ausgaben zurück“, erklärte die Bundesbank.

Daneben drücke auch die sich intensivierende Schwäche der Industrie die Wirtschaftskraft. „Die niedrigen und weiter sinkenden Auftragseingänge sowie die abnehmenden Auftragsbestände schlagen sich immer deutlicher in der Industrieproduktion nieder“, hieß es. Zur schwachen Nachfrage aus dem In- und Ausland dürften auch die gestiegenen Finanzierungskosten beitragen, betonte die Bundesbank. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Leitzins im Kampf gegen die Inflation vorige Woche auf das Rekordniveau von 4,50 Prozent gehievt, was Kredite verteuert und so die Konjunktur bremst. In Deutschland liegt die Inflationsrate aktuell bei 6,1 Prozent. Der Bundesbankzufolge dürfte sie „im Jahresverlauf weiter abnehmen“. „So entfallen die erhöhenden Basiseffekte durch den Tankrabatt und das Neun-Euro-Ticket im September 2023“, hieß es. Nachlassender Preisanstieg, Lohnzuwächse und gute Arbeitsmarktlage haben keine höheren Ausgaben der privaten Haushalte nach sich gezogen, schreibt die Bundesbank. (Foto: Reuters) Passanten mit Einkaufstüten Außerdem dürften die deutlichen Rückgänge auf den vorgelagerten Stufen – etwa Import- Erzeuger- und Großhandelspreise – nach und nach an die Verbraucher weitergereicht werden. „Dennoch dürfte die Inflationsrate vor dem Hintergrund eines robusten Lohnwachstums auch mittelfristig deutlich oberhalb von zwei Prozent liegen“, erwartet die Bundesbank. Warnung vor Abhängigkeit von China Auch im Außenhandel sieht die Bundesbank Probleme für die deutsche Wirtschaft. Insbesondere die Abhängigkeit der deutschen Industrie von Vorleistungsgütern aus China sehen die Banker sorgenvoll. Nach einer Umfrage der Notenbank sind fast die Hälfte aller Industriefirmen bei der Produktion auf Vorprodukte aus China angewiesen, wie die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten jüngsten Monatsbericht mitteilte. „Eine plötzliche Entflechtung von China wäre wohl zumindest kurzfristig mit weitreichenden Beeinträchtigungen der Lieferketten und der Produktion in Deutschland verbunden,“ hieß es darin. Rund zwei Fünftel der Industriefirmen, die 2022 oder 2023 wichtige Importe aus China bezogen, hätten bereits Schritte eingeleitet, um den Bezug von chinesischen Vorprodukten oder Vorleistungen zu verringern. Bei sehr schwierig zu ersetzenden Vorprodukten stehe aber ein Abbau der Abhängigkeiten noch aus. >> Lesen Sie mehr: Deutschland verspielt leichtfertig seine Zukunft Die Bundesbank befragte im zweiten Quartal Unternehmen zu ihren Bezugskanälen. Rund achtzig Prozent der Industriekonzerne, die unverzichtbare Vorprodukte aus China bezogen, hielten den Ergebnissen zufolge einen Ersatz durch Produkte aus anderen Ländern für schwierig bis sehr schwierig. Industrieunternehmen, die die Ausweichmöglichkeiten als sehr gering eingestuft hätten, stünden für knapp ein Viertel des Umsatzes in der deutschen Industrie. Unter den Firmen, die bereits Schritte eingeleitet hätten, um die Abhängigkeiten zu verringern, setzten 18 Prozent auf Importe aus der EU, acht Prozent auf Drittländer und sieben Prozent auf das Inland. Deutsche Unternehmen sind schon sehr eng mit der chinesischen Wirtschaft vernetzt – eine kurzfristige Entflechtung wäre laut der Bundesbank wirtschaftlich mit großen Schwierigkeiten verbunden. (Foto: dpa) Hafen Hamburg Weitere 16 Prozent überlegten, ob sie solche Schritte in der nahen Zukunft einleiten. Laut Bundesbank sind insbesondere umsatzstärkere Unternehmen auf Vorprodukte aus China angewiesen. „Angesichts steigender geopolitischer Spannungen und damit verbundener Risiken ist es für Unternehmen und Politik geboten, die gewachsene Struktur der Lieferketten und die weitere Ausweitung des Direktinvestitionsengagements in China zu überdenken,“ hieß es im Monatsbericht. In der deutschen Wirtschaft wird eine Entkoppelung vom chinesischen Markt als unrealistisch angesehen. Vertreter der Industrie hatten in den vergangenen Monaten davor gewarnt, dass ein solches De-Coupling massive Auswirkungen in den nächsten zehn Jahren haben und deutsche Unternehmen zurückwerfen werde. Als sinnvolles Instrument, um die Abhängigkeit von einzelnen Ländern zu verringern, kommen laut Bundesbank regionale Freihandelsabkommen in Betracht. Diese erleichterten Unternehmen, ihre Bezugsquellen breiter aufzustellen. „So können die Unternehmen Abhängigkeiten von der Politik einzelner Staaten und das Risiko großflächiger Störungen von Lieferketten verringern“, schreibt die Bundesbank. Mehr: Mercosur-Staaten verlangen Zugeständnisse für Freihandels-Abkommen