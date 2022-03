Monatsbericht Bundesbank erwartet spürbare Belastung der Konjunktur

Die wirtschaftliche Erholung in Deutschland dürfte sich durch den Ukrainekrieg verzögern. Unternehmen und Verbraucher müssen mit weiter steigenden Preisen rechnen.

Die Bundesbank schätzt, dass die Preise für Nahrungsmittel und Industriegüter zusätzlichen Auftrieb erhalten werden.

Frankfurt Die Folgen des Krieges in der Ukraine werden aus Sicht der Bundesbank die Wirtschaft in Deutschland ab März spürbar belasten. „Aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine dürften sich die Probleme in den Lieferketten wieder verstärken“, heißt es dazu in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank.

Zudem seien im Gefolge des Krieges und der Wirtschaftssanktionen die Preise für Öl und Gas massiv gestiegen. Dies werde voraussichtlich den Konsum der privaten Haushalte und die Produktion energieintensiver Industrien dämpfen.

Die Bundesbank geht daher davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal, die davon nur begrenzt betroffen ist, stagnieren wird. Außerdem dürfte die für das zweite Quartal erwartete starke wirtschaftliche Erholung „deutlich schwächer ausfallen“. Insgesamt sei das Ausmaß der Auswirkungen des Krieges allerdings „sehr ungewiss und vom Fortgang der Geschehnisse abhängig“.