M&A-Spezialisten US-Investmentbank Stifel will deutschen Wettbewerber Acxit übernehmen

Die kleine Investmentbank Acxit Capital Partners ist auf Gesundheitswesen und Technologie spezialisiert. Der US-Wettbewerber Stifel könnte durch eine Übernahme sein Europageschäft ausbauen.

Acxit Capital Partners bietet mit seinen knapp 50 Beratern mittelständischen Unternehmern Beratungsdienstleistungen an. (Foto: dpa) Blick auf das Bankenviertel in Frankfurt

Frankfurt Die US-Investmentbank Stifel ist Finanzkreisen zufolge in Gesprächen über eine mögliche Übernahme des kleinen deutschen Wettbewerbers Acxit. Bei einem Deal würde sich die auf Kapitalmarkttransaktionen spezialisierte Stifel Europe mit der eher auf Fusionen und Übernahmen im Bereich Gesundheitswesen und Technologie fokussierten Acxit verbinden. Das Frankfurter Institut gehört den Partnern. Stifel und Acxit lehnten Stellungnahmen ab.

Beide Häuser gehören zu den kleinen, spezialisierten Investmentbanken. In ihren Nischen sind sie aber regelmäßig bei wichtigen Deals dabei. Acxit bietet mit seinen knapp 50 Beratern mittelständischen Unternehmern Beratungsdienstleistungen etwa zu Unternehmensfinanzierung, Akquisitionen, Kapitalmarkttransaktionen und Restrukturierungen an. Die Firma ist auch an den Standorten München, Zürich und New York aktiv und hat seit der Gründung 1999 bei 480 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 24 Milliarden Euro beraten.