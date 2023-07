 N26 Smartphonebank sammelt Informationen über eigene Nutzer

N26 ist weiterhin im Visier der Bafin. Ein Kritikpunkt ist offenbar nach wie vor die Bekämpfung von Geldwäsche. Die will das Unternehmen nun mit einer Umfrage eindämmen.

Kunden müssen derzeit einige Fragen der Smartphonebank N26 beantworten. (Foto: dpa) N26-Logo

Frankfurt N26 scheint derzeit das nachzuholen, was die Berliner Smartphonebank in der Vergangenheit versäumt hat: Sie sammelt zahlreiche Informationen über ihre Kunden ein. So müssen Kunden beim Aufrufen der App einige Fragen beantworten: „Was ist dein Beschäftigungsstatus?“, „Was ist deine Haupteinkommensquelle?“ oder auch „Giltst du als eine politisch exponierte Person?“.

Es ist durchaus üblich, dass Banken Informationen zu ihren Kunden zum Zwecke der Identifizierung einholen. Auch andere Geldhäuser fragen entsprechende Daten bei der Kontoeröffnung oder später im Kundenkontakt ab.

Allerdings wirkt es so, also ob die Fragen von N26 teils über das normale Maß hinausgehen. Politisch exponierte Personen (PEP) haben meist ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt inne. In der Regel nehmen Geldhäuser diese Prüfung über sogenannte PEP-Listen, die Dienstleister bereitstellen, vor.

Eine N26-Sprecherin teilte auf Anfrage mit, dass das Unternehmen im Rahmen routinemäßiger Aufforderungen zur Bestätigung oder Aktualisierung persönlicher Informationen die Kunden bittet, einen kurzen Fragebogen in der App auszufüllen.