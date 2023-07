 Nach Bankenturbulenzen im März : Finanzaufsicht Bafin prüft höhere Liquiditätspuffer für Banken

Die jüngsten Bankenkrisen haben gezeigt, dass die Einlagen von Kunden heute schneller abfließen. Einige Geldhäuser müssen sich deshalb auf härtere Vorgaben einstellen.

„Doppelte Verletzlichkeit im System“: Kunden parken ihr Erspartes kurzfristiger und können es dank der Digitalisierung des Bankgeschäfts auch schneller wieder abziehen, warnt Branson. (Foto: IMAGO/sepp spiegl) Bafin-Präsident Mark Branson

Frankfurt Die Finanzaufsicht Bafin erwägt nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse und mehrerer US-Banken wie der Silicon Valley Bank härtere Liquiditätsauflagen für europäische Kreditinstitute. Bei den jüngsten Schieflagen habe sich gezeigt, dass Unternehmen und Privatanleger Einlagen in Krisensituationen heute deutlich schneller abziehen als in der Vergangenheit, sagte Bafin-Chef Mark Branson am Mittwoch auf einer Bundesbank-Konferenz.

Die Gründe dafür seien die Digitalisierung, die sozialen Medien und auch die beschleunigte Weitergabe von Informationen durch traditionelle Medien. Banken müssen für Krisensituationen eigentlich ausreichende Liquiditätsreserven vorhalten.

Doch in den Modellen, mit denen Banken und Regulierer die notwendige Höhe dieser Liquiditätspuffer berechnen, sei die erhöhte Geschwindigkeit von Einlagenabflüssen in Krisensituationen nicht ausreichend berücksichtigt, sagte Branson.