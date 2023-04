Nachhaltige Finanzen Zu streng oder zu unverbindlich? Banken streiten über die globale Klima-Allianz

Frankfurt Das Finanz-Klimabündnis der Vereinten Nationen steckt in einem Dilemma: Ihm rennen die Mitglieder davon. Jüngst haben der weltgrößte Rückversicherer Munich Re und der Schweizer Versicherer Zurich ihre Mitgliedschaft im Klimabündnis der Versicherer (Net-Zero Insurance Alliance, NZIA) gekündigt. Am Ende des vergangenen Jahres zog sich auch Vanguard, Nummer zwei der globalen Vermögensverwalter, aus der Klimainitiative der Vermögensverwalter (Net-Zero Asset Manager Initiative, NZAM) zurück. Nun gibt es auch Absetzbewegungen beim Banken-Klimabündnis Net Zero Banking Alliance (NZBA).

Kleine, auf Nachhaltigkeit spezialisierte Banken stellen das Bündnis vor die Wahl: Entweder es verändert seine Leitlinien, oder sie könnten austreten. Sie sind nicht mehr einverstanden mit dem Kurs der Klimainitiative, die ihrer Ansicht nach zu sehr nach der Pfeife der großen Wall-Street-Banken tanzt.

„Die überarbeitete Leitlinie sollte zumindest die Kriterien des Race to Zero für den schrittweisen Ausstieg aus allen unverminderten fossilen Brennstoffen und die Beschränkung der Entwicklung, Finanzierung und Erleichterung neuer fossiler Brennstoffe enthalten, was keine neuen Kohleprojekte einschließt“, schreibt Triodos in einem Statement. Das Unternehmen fordert, dass die NZBA die neuen Regeln bis zur diesjährigen Weltklimakonferenz COP28 einführen soll. Die COP28 startet am 30. November.

Eine grüne Bank ist bereits ausgetreten: Anfang des Jahres verabschiedete sich die GLS Bank aus Bochum aus der NZBA. „Wir sind aus der Allianz ausgetreten, weil sich einige andere Mitglieder zu wenig um den eigenen Klima-Impact kümmern und auch zu wenige Anstrengungen unternommen haben, das zu verbessern“, sagt die Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu. Die GLS zählte wie auch Triodos vor zwei Jahren zu den Gründungsmitgliedern der Allianz.

Bündnis in der Zwickmühle

Das bringt die Klimainitiative in eine Zwickmühle. Denn im Herbst protestierten Wall-Street-Banken wie JP Morgan oder Bank of America gegen strengere Regeln und drohten damit, aus der NZBA auszutreten. Der NZBA gehören mehr als 126 Banken an, die gemeinsam auf eine Bilanzsumme von 73 Billionen US-Dollar kommen. Das entspricht 41 Prozent der weltweiten Banken. Die Geldhäuser verpflichten sich, ihr Kredit- und Anlageportfolio bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen zu reduzieren. Die drei Bündnisse – NZBA, NZIA und NZAM – bilden gemeinsam die Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Sollten noch mehr nachhaltige Banken austreten, könnte das den Ruf der UN-Allianz beschädigen, meinen Experten. „Das wäre die absolute Diskreditierung. Wenn die NZBA diese Mitglieder verliert, würde sie als reines Mittel zum Greenwashing für Großbanken gesehen“, sagt Tobias Tröger, der die Abteilung Recht und Finanzen am Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE leitet.

Die Richtlinien der Kampagne Race to Zero (Rennen zur Null) haben in der Bankenallianz schon einmal für Konflikte gesorgt. Race to Zero ist eine Initiative, die ihre Teilnehmer etwa verpflichtet, Entwicklung und Finanzierung sowie Unterstützung für neue Fossile-Brennstoff-Assets zu beschränken. Die NZBA war so wie auch andere Klimabündnisse der Finanzbranche als Partner von Race to Zero anerkannt.

Als im vergangenen Jahr die Kampagne ihre Kriterien so verschärfte, dass alle Mitglieder etwa keine neuen Kohleprojekte finanzieren dürften, entfachte das den Streit, der beinahe zum Austritt der Wall-Street-Banken führte. Die GFANZ gab die Standards in der Folge auf.

Vanguard wiederum dürfte wegen des politischen Drucks ausgetreten sein, der in den USA auf dem Vermögensverwalter lastete. Die Republikaner attackierten Finanzunternehmen, die ihrer Auffassung nach der fossilen Industrie gegenüber feindselig eingestellt sind. Sie forderten die Regulatoren dazu auf, Vanguard den Kauf von Aktien von US-Versorgungsunternehmen nicht mehr zu erlauben. Die Munich Re hat Ende März bekannt gegeben, das Bündnis der Versicherer wegen kartellrechtlicher Bedenken zu verlassen. In der NZAM bleibt der Rückversicherer aber Mitglied. Die Zurich-Gruppe bleibt auch Teil des Bündnisses der Vermögensverwalter. Das Unternehmen wolle seine Ressourcen darauf konzentrieren, die Kunden beim Übergang zu unterstützen, teilte Zurich mit.

Kompromiss im kommenden Jahr

Die UN-Allianz muss sich also einen Kompromiss überlegen, wenn sie ihre Mitglieder – groß wie klein – besänftigen und behalten möchte. „Die NZBA-Unterzeichner werden die Vorschläge zur Änderung der Leitlinien sorgfältig prüfen“, sagt Remco Fischer, Leiter des Bereichs Klima bei der Finanzinitiative des UN-Umweltprogramms, zu der die NZBA gehört. Ob es bereits konkrete Diskussionen zur Forderung der kleinen Mitglieder gibt und was dort besprochen wird, will er nicht kommentieren.

Die Frist, die die Triodos Bank in ihrem Statement gesetzt hat, wird die Netto-Null-Allianz aber nicht einhalten. Fischer antwortet dem Handelsblatt: „Die erste Überarbeitung wird für April 2024 erwartet.“

Aus Sicht von Wissenschaftler Tröger sind die Absetzbewegungen gefährlich. Er findet, dass die Allianz in die Offensive gehen sollte. Es sei jedenfalls nicht im Interesse der NZBA, nur große Institute zu vertreten. „Der Wert eines solchen Bündnisses besteht nicht nur aus der Größe seiner Mitglieder, sondern eben auch aus derer Glaubwürdigkeit“, sagt der SAFE-Mitarbeiter.

Hier würden die kleinen Banken mehr punkten. Aber von den großen Mitgliedern hängen die GFANZ-Allianzen ebenso ab, um nicht in einem Nischendasein zu enden. Deshalb stößt die Allianz mit Zielen, die den Wall-Street-Banken zu ambitioniert sind, auch an ihre Grenzen.

Wie kann sich eine Initiative zwischen Bedeutungslosigkeit und Unglaubwürdigkeit retten? „Die Freiwilligkeit ist die Krux. Eine Allianz kann dann funktionieren, wenn man die Banken dazu zwingt, sich zu rechtfertigen“, sagt Tröger. Er vermutet, dass hinter den Kulissen bereits versucht wird, einen Kompromiss zu finden, fraglich sei nur, wie der aussehen könnte.

Fischer will nicht darüber spekulieren, inwiefern die Allianz ihre Richtlinien bearbeitet. Aber die NZBA werde verschiedene Inputs berücksichtigen, unter anderem von Mitgliedern, zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Expertengruppe des UN-Generalsekretärs zu den Netto-Null-Emissionsverpflichtungen nicht staatlicher Einrichtungen.

GLS macht in Deutschland weiter

Die GLS Bank in Bochum muss sich mit den Interna der Allianz nicht mehr herumschlagen. Ihren Austritt begründet sie unter anderem mit einem Bericht der Umweltorganisationen Reclaim Finance und Urgewald. Dieser zeigt, dass NZBA-Mitglieder in Afrika weiterhin neue Kohle-, Öl- und Gasprojekte finanziert haben.

Die Großbanken Citigroup, JP Morgan Chase, BNP Paribas, Bank of America und Société Générale haben der Studie zufolge fossile Unternehmungen am stärksten gefördert. Auch die Deutsche Bank kommt in der Liste der beiden Umweltorganisationen vor, hat also demnach weiter fossile Projekte finanziert.

Auch im deutschen Finanzsektor hat sich vor Jahren eine Klima-Allianz gebildet. 20 Deutsche Banken haben die Selbstverpflichtung seit 2020 unterschrieben. Von Anfang an dabei: die GLS Bank und Triodos. Bei der GLS kritisiert man auch einige Entwicklungen im deutschen Bündnis. Aber die Bank hofft, im kleineren Kreis mehr zu bewegen als in der UN-Initiative.

Mehr: Ampelstreit über Gas und Öl – Wie grün muss die Förderbank sein?