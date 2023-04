Nachhaltigkeit Deutsche Bank reduziert Kredite an fossile Energiefirmen

Frankfurt Die Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr weniger fossile Unternehmen und Projekte finanziert als 2021. Das geht aus dem Bericht „Banking on Climate Chaos“ hervor, den unter anderem die Umweltorganisation Urgewald mitverfasst hat. Demnach sind von der Deutschen Bank rund 7,4 Milliarden US-Dollar in Form von Konsortialkrediten und Wertpapieremissionen an die fossile Industrie geflossen.

Erst vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen seine Kohlerichtlinie gestrafft. Das Geldhaus will kein Geschäft mehr mit Neukunden eingehen, bei denen der Kohleanteil am Umsatz 30 Prozent übersteigt und die keinen glaubwürdigen Diversifizierungsplan vorlegen.

Im internationalen Vergleich liegt die Bank dem neuen Ranking zufolge auf Platz 31 der 60 größten Privatbanken der Welt. In Europa belegt die Deutsche Bank den sechsten Platz der wichtigsten Finanzierer von Öl-, Gas- und Kohleunternehmen sowie solchen Projekten. Einzig BNP Paribas, Barclays, Crédit Agricole, Société Générale und HSBC rangieren vor dem deutschen Geldhaus.

„Es mag zwar erfreulich sein, dass die Deutsche Bank sich in manchen Bereichen verbessert hat. Trotzdem ist sie immer noch unter den Top-Banken in Europa, die enorme Summen in schmutzige Energieressourcen stecken“, sagt Katrin Ganswindt, Urgewald-Mitarbeiterin und Mitautorin des Berichts. „Die Banken müssen sich von diesen Unternehmen verabschieden.“

Die Deutsche Bank war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Millionenkredit für LNG-Terminal

In einem Bereich hat die Bank ihr Finanzierungsvolumen im vergangenen Jahr aber stark gesteigert: bei LNG-Terminals. Hier hat sich die von den Studienautoren erfasste Summe im Vergleich zu 2021 von 340 Millionen auf 907 Millionen US-Dollar beinahe verdreifacht. Dem Bericht zufolge liegt das vor allem an einem Kredit für ein Terminal in den USA, an dem sich die Bank mit 750 Millionen US-Dollar beteiligt hat.

Dieses würde neue Exportkapazitäten für gefracktes US-Gas schaffen und somit die Umwelt verschmutzen. „Der massive Ausbau von Flüssiggasinfrastruktur geht nicht nur mit Umwelt- und Klimazerstörung einher, sondern sorgt gerade in Europa für Überkapazitäten“, sagt Ganswindt.

Zwei weitere deutsche Banken sind eher am Ende der Liste zu finden. Die Commerzbank kommt mit 14,6 Milliarden Dollar auf den 49. Platz, im vergangenen Jahr war es noch der 46. Der Bericht kritisiert die Öl- und Gasrichtlinie des Unternehmens als unzureichend. Die Commerzbank sagte auf Handelsblatt-Anfrage, sie kommentiere keine Studien anderer Organisationen.

Die DZ Bank liegt mit 1,9 Milliarden Dollar auf dem vorletzten Rang. Das Unternehmen bezog zum Ranking ebenso keine Stellung, teilte aber mit, dass das Geschäftsportfolio im Sektor Energieerzeugung zu zwei Dritteln aus Finanzierungen von Projekten bestehe, die auf erneuerbare Energien setzen.

