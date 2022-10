Nachhaltigkeit Greenpeace stellt DWS besonders schlechtes Zeugnis aus

Frankfurt Die Umweltorganisationen Greenpeace, Urgewald und Reclaim Finance werfen großen deutschen Fondsgesellschaften beim Thema Klimaschutz Scheinheiligkeit vor. Konkret kritisieren die Klimaschützer, dass die Vermögensverwalter Milliardensummen in Unternehmen investieren, die den Abbau von Kohle, Erdgas und Öl noch weiter ausbauen wollen. Die vier deutschen Vermögensverwalter DWS, Union Investment, AGI und Deka haben zusammen 13 Milliarden Euro in derlei Firmen investiert, hat eine Untersuchung der drei Organisationen ergeben.

Mit einem Volumen von 7,8 Milliarden Euro ist das Engagement der Deutsche-Bank-Tochter DWS demnach mit Abstand am größten. Dahinter folgen mit zwei Milliarden Euro Union Investment, mit 1,7 Milliarden Euro die Allianz-Tochter AGI sowie mit 1,5 Milliarden Euro die Deka, der Fondsanbieter der Sparkassen. Berechnet wurden diese Werte mithilfe von Daten aus der „Global Coal Exit List“ und der „Global Oil and Gas Exit List“ von Urgewald.

Auch beim Blick auf die Anlagerichtlinien sticht die DWS negativ hervor: „Während sich AGI, Deka Investment und Union Investment moderate generelle Beschränkungen für Investitionen in Kohleunternehmen gegeben haben, finden sich bei der DWS keine allgemeingültigen Auflagen“, heißt es in der Untersuchung. Eine Strategie zur Beschränkung der Investitionen in expandierendes Öl- und Gasgeschäft besitze keiner der vier Vermögensverwalter.

„Angesichts des jüngsten Greenwashing-Skandals bei der DWS wiegt es besonders schwer, dass die Deutsche-Bank-Tochter auch beim Klimaschutz das Schlusslicht der Branche bildet. Das ist ein weiterer Fall von Grünfärberei, den die DWS schleunigst korrigieren sollte“, sagt Mauricio Vargas, Finanzexperte von Greenpeace. Vargas, der jahrelang für eine Fondsgesellschaft gearbeitet hat, ist einer der Studienautoren.

Schlusslicht DWS gelobt Besserung

Das schlechte Abschneiden der DWS ist pikant: Die ehemalige Nachhaltigkeitschefin der Fondsgesellschaft hat ihrem Ex-Arbeitgeber vorgeworfen, bei der Darstellung des eigenen Nachhaltigkeitsengagements zu übertreiben. Mittlerweile prüfen die US-Börsenaufsicht SEC sowie deutsche Behörden, ob die DWS sich „grüner“ gegeben hat, als sie ist.

Zumindest an der fehlenden Kohlestrategie will die Deutsche-Bank-Tochter nun etwas ändern: „Derzeit arbeitet die DWS an einer Kohle-Policy in Übereinstimmung mit den Anforderungen und dem Zeitrahmen der „Science Based Targets“-Initiative sowie an der Integration weiterer Informationen zu Kohleentwicklern in unsere DWS-eigene ESG-Bewertungssystematik“, teilte das Fondshaus mit. ESG steht für die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt (Environment), Soziales (Social) und gute Unternehmensführung (Governance).

Die DWS kündigte außerdem an, „in Kürze“ einen ersten jährlichen Fortschrittsbericht zu veröffentlichen, der sich mit den Netto-null-Maßnahmen der Fondsgesellschaft auseinandersetzt.

Auch wenn die DWS in der Studie besonders schlecht abschneidet, wirklich zufrieden sind die Studienautoren mit keinem der vier Fondsanbieter. „Tatsächlich gibt es bei allen vier untersuchten Vermögensverwaltern eine erhebliche Diskrepanz zwischen den postulierten Bekenntnissen zum Klimaschutz und dem faktischen Umgang mit besonders klimaschädlichen Unternehmen“, schreiben die Autoren.

Greenpeace und Co. fordern Investmentstopp

Ihr Vorwurf: Die vier Fondshäuser, die insgesamt ein Wertpapiervermögen von 2,3 Billionen Euro verwalten, hätten sich zwar Zusammenschlüssen wie der „Net Zero Asset Managers“-Initiative angeschlossen, die sich verbindlich zur Unterstützung des 1,5-Grad-Ziels verpflichtet haben, das die Erderwärmung auf 1,5 Grad beschränken will. Analysen von Organisationen wie der Internationalen Energieagentur, der UN und des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zufolge dürfe es dazu aber keine weiteren Investitionen in die Erschließung und Förderung neuer Kohle-, Öl- und Gasvorkommen geben.

Aus Sicht der Umweltorganisationen sollten die Fondshäuser Investitionen in Aktien und Anleihen von Unternehmen, die ihre Aktivitäten im Bereich Kohle, Gas und Öl ausweiten, sofort stoppen sowie alle Wertpapiere der Firmen verkaufen, die in diesem Feld expandieren wollen – bei Kohle unmittelbar, bei Gas und Öl nach einer zeitnahen Frist. Bei den Energiefirmen, die das fossile Geschäft herunterfahren, sollen die Fondshäuser eine klare Strategie zur Verringerung ihres CO2-Ausstoßes einfordern.

Der Fondsgesellschaft AGI gehen diese Forderungen zu weit. „Als aktiver Investor unterstützen wir das Pariser Klimaabkommen und die Bemühungen von Unternehmen, Klimaziele zu erreichen“, teilte ein Sprecher mit. AGI nehme aktiv Einfluss darauf, dass sie Klimaschutzziele definieren und in ihren Strategien umsetzen würden.

„Würden wir – und alle anderen Investoren, die einen ähnlichen Ansatz wie wir verfolgen – einfach unsere Aktien verkaufen, wäre nichts gewonnen und die Rolle aktiver Vermögensverwalter, einen realen Wandel herbeizuführen, wäre begrenzt. Stattdessen wären diese Unternehmen möglicherweise in den Händen von Investoren, die wenig Interesse am Klimaschutz zeigen“, teilte ein Sprecher mit. Ähnlich argumentiert die DWS.

Union Investment: Trennung von Problemfirmen ab 2025

Das genossenschaftliche Fondshaus Union Investment wiederum hob hervor, dass es sich bereits relativ strenge Ziele gesetzt habe. „Im Jahr 2020 hat Union Investment als erster großer deutscher Vermögensverwalter den vollständigen Ausstieg aus der Finanzierung von Kohleförderung und Kohleverstromung beschlossen“, sagte ein Sprecher. Die Ausschlussgrenze für Kohleförderung liege aktuell bei fünf Prozent und solle bis zum Jahr 2025 auf null sinken. Für Kohleverstromung betrage die Ausschlussgrenze derzeit 25 Prozent und solle bis 2035 auf null sinken.

Auch Union Investment hob den Ansatz hervor, Unternehmen bei ihrer Transformation, also ihrem Umbau hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz, zu begleiten. Die im Rahmen der „Net Zero Asset Managers“-Initiative gesetzten Klimaschutzziele würden dafür sorgen, dass die Fondsgesellschaft bei allen wesentlichen Verursachern von Treibhausgasemissionen regelmäßig überprüft, ob diese ihre Klimaschutzziele und die dafür nötigen Investitionen wirklich umsetzen. Ab 2025 will sich die Fondsgesellschaft dann von den Unternehmen trennen, die die Anforderungen nicht glaubwürdig erfüllen.

Die Fondsgesellschaft Deka Investment teilte mit, dass sie die Ziele der „Net Zero Asset Managers“-Initiative ernst nehme und dass die Initiative im Rahmen der Klimaschutzkonferenz COP27 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo weitere Ziele vorstellen werde.

