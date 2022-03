Nachhaltigkeit NatWest-Aktionäre sollen über Klimastrategie der Bank abstimmen

Konzernchefin Rose hatte die Begrenzung des Klimaabdrucks der Großbank zum Schwerpunkt ihrer Strategie gemacht. Bis 2050 soll das Netto-Null-Emissionsziel erreicht werden.

Die Hauptversammlung von NatWest soll am 28. April in Edinburgh stattfinden. (Foto: Reuters) NatWest

London Die Aktionäre der britischen Großbank NatWest können kommenden Monat zum ersten Mal über die Klimapolitik ihres Instituts abstimmen. Auf der Hauptversammlung im April würden die Aktionäre gebeten, die Klimastrategie des Geldhauses zu unterstützen, teilte NatWest am Mittwoch mit.

Zudem sollen sie der Absicht der Bank zustimmen, einen Übergangsplan zu veröffentlichen für die Ausrichtung an den Klimazielen des Pariser Abkommens. Konzernchefin Alison Rose hatte die Begrenzung des Klimaabdrucks der Bank zu einem Schwerpunkt ihrer 2020 vorgestellten Strategie gemacht.

Im vergangenen Monat hatte NatWest mitgeteilt, das Institut habe im Rahmen seiner Pläne zur Dekarbonisierung des Kreditbuchs die Darlehensvergabe an Öl- und Gaskunden 2021 um mehr als ein Fünftel verringert. Das Finanzinstitut will zudem den Klimaabdruck seiner Finanzierungstätigkeiten bis 2030 halbieren – für 2O50 hat sich die Bank ein Netto-Null-Emissionsziel gesetzt.

Die Hauptversammlung von NatWest soll am 28. April in Edinburgh stattfinden. Der Rivale Barclays hatte am Dienstag auf Druck von Aktivisten aktualisierte Klimaziele vorgelegt. Dazu gehört auch der Ausstiegs aus der Kohle-Finanzierung.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehr: Cyberrisiken sind für Unternehmen kaum noch versicherbar