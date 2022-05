Negativzinsen Folge der erwarteten EZB-Zinserhöhung: Erste Banken schaffen Verwahrentgelte ab

Verivox registriert neun Geldhäuser, die Freibeträge deutlich erhöhen oder komplett von Minuszinsen absehen. Viele Banken warten allerdings auf weitere Signale der EZB.

Die EZB schafft wahrscheinlich bald die Negativzinsen ab, die sie von Geschäftsbanken verlangt. Die ersten Kreditinstitute berechnen nun ihrerseits keine Verwahrentgelte mehr oder heben die Freibeträge deutlich an. (Foto: dpa) Europäische Zentralbank

Frankfurt Die mit hoher Wahrscheinlichkeit kurz bevorstehende Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) wirkt sich auf die Privatkunden im Bankensektor aus. Laut dem Vergleichsportal Verivox haben zuletzt sieben Banken die Freibeträge bei der Berechnung von Negativzinsen erhöht oder einen solchen Schritt angekündigt. Zwei weitere Institute sehen sogar ganz von Verwahrentgelten ab.

Für Aufsehen hatte Mitte Mai die Onlinebank ING Deutschland gesorgt. Als erste große Privatkundenbank streicht sie das Verwahrentgelt für die allermeisten Kundinnen und Kunden. Die ING hebt die Freibeträge per Juli für Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten von derzeit 50.000 auf 500.000 Euro an.

Zuletzt signalisierten führende Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) eine baldige Zinswende, um den Inflationsanstieg zu bremsen. „Ausgehend von den derzeitigen Aussichten werden wir wahrscheinlich in der Lage sein, die negativen Zinssätze bis zum Ende des dritten Quartals zu beenden“, schrieb Notenbankchefin Christine Lagarde in der vergangenen Woche in einem Blogbeitrag.