Neobank N26 startet Kryptohandel in Deutschland – Bitpanda als Partner

Frankfurt Die Berliner Smartphonebank N26 weitet den Handel mit Kryptowährungen auf insgesamt sechs Länder aus. Dazu gehören die Schweiz, Belgien, Portugal, Irland sowie Deutschland. Das gab das Unternehmen am Dienstagmorgen bekannt. Erstmals hatte N26 das Angebot im Oktober des vergangenen Jahres in Österreich gestartet.

Die Smartphonebank arbeitet dafür mit der Wiener Kryptohandelsplattform Bitpanda zusammen, die N26 die technische Infrastruktur als sogenannte White-Label-Lösung zur Verfügung stellt. Dadurch können künftig N26-Kunden direkt in der App der Smartphonebank mit Kryptowährungen handeln. Bitpanda führt den Handel durch und verwahrt die sogenannten Coins.

Bitpanda, die sich zwar auch selbst an Endkunden richtet, hatte erst Ende November eine Lizenz der deutschen Finanzaufsicht Bafin zur Verwahrung und zum Eigenhandel von Kryptowährungen erhalten. Deshalb ließ der Start des Kryptoangebots von N26 in Deutschland noch auf sich warten – bis jetzt.

Zu Beginn stehen etwa 180 verschiedene Kryptowährungen zur Auswahl. Weitere Coins sollen in den kommenden Monaten folgen.

Ausschließlich für den Handel mit Bitcoin fällt eine Transaktionsgebühr von 1,5 Prozent an. Für alle anderen Kryptowährungen wird eine Gebühr von 2,5 Prozent fällig. N26-Kunden mit einer Premiummitgliedschaft „Metal“ zahlen etwas niedrigere Transaktionsgebühren.

„Seit der Einführung von N26 Krypto in Österreich haben wir unter unseren Kundinnen und Kunden reges Interesse an unserem Produkt für den Handel mit Kryptowährung verzeichnet, auch von Kundinnen und Kunden außerhalb Österreichs“, teilte eine N26-Sprecherin auf Anfrage mit. Für N26 ist die Erweiterung des Produktangebots auf dem Heimatmarkt ein wichtiger Schritt. Bislang lag der Fokus in Deutschland auf den klassischen Bankgeschäften.

„Weiterhin eine gefragte und attraktive Anlageklasse“

Von digitalen Währungen ist die Berliner Smartphonebank auch angesichts der aktuellen Kryptokrise weiterhin überzeugt: „Trotz der Marktschwankungen bleiben Kryptowährungen weiterhin eine gefragte und attraktive Anlageklasse für Investorinnen und Investoren und ein wachsender Teil des Finanzsystems“, sagte N26-Mitgründer und -Co-Chef Valentin Stalf. Für eine neue Generation von Investierenden, die nach Möglichkeiten suche, um ihr Vermögen zu vermehren, gelinge der Einstieg in das Geldanlegen häufig über den Handel mit Kryptowährungen.

Dennoch dürfte der Vertrauensverlust durch die Krisen des vergangenen Jahres und vor allem durch den FTX-Skandal groß sein. Durch ihn rücke auch das Thema Regulatorik verstärkt in den Fokus, teilte die Sprecherin mit. „Wir sehen das als Vorteil, da die Sicherheit der Anlagenklasse und der Verbraucherinnen und Verbraucher im Mittelpunkt steht“, heißt es weiter.

Die Berliner Smartphonebank plant, den Kryptohandel in den kommenden Monaten in weiteren Ländern an den Start zu bringen. N26 hat nach eigenen Angaben über acht Millionen Kunden in 24 Ländern. Zuletzt hatte die Firma Ende 2021 bei einer Finanzierungsrunde 700 Millionen Euro eingesammelt und war dabei mit 7,7 Milliarden Euro bewertet worden.

