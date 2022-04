Neobroker Kooperation von Trade Republic, Deutsche Bank und Citi: Wer davon wie profitiert

Bislang arbeitet der Neobroker nur mit der Berliner Solarisbank zusammen. Nun gibt es zwei weitere Partner. Alle drei profitieren jedoch von der neuen Konstellation.

Frankfurt Es war eine Nachricht, die die gesamte Fintech-Branche in Deutschland in Aufregung versetzte: Am Donnerstag wurde bekannt, dass Trade Republic mit der Deutschen Bank und Citi künftig zwei neue Partner hat.

Bislang arbeitete der Berliner Neobroker für die treuhänderische Verwahrung von Depotverrechnungskonten ausschließlich mit der Berliner Solarisbank zusammen – zumindest in Deutschland. Vor allem zwei Fragen beschäftigen die Szene: Haben zwei etablierte Großbanken die Solarisbank ausgebootet? Und bedeutet die neue Konstellation das vollständige Aus der Zusammenarbeit zwischen den beiden Berliner Fintechs?

Beide Schlussfolgerungen gehen zu weit: Zwar übernimmt das Cash-Management in allen Märkten des Neobrokers künftig nicht mehr nur die Solarisbank, sondern auch Deutsche Bank und Citi – aber erst einmal nur für Neukunden und nur für wenige Bestandskunden, heißt es in Finanzkreisen.

