Neobroker Scalable Capital hat jetzt über 500.000 Kunden – und begibt sich auf Expansionskurs

Der Neobroker steigert seine Kundenzahl in den vergangenen sieben Monaten um zwei Drittel. Zugleich startet er in zwei europäischen Ländern.

Das Fintech konnte seine Kundenanzahl seit Juli des vergangenen Jahres um 67 Prozent auf über 500.000 Kunden steigern. (Foto: picture alliance / SZ Photo) Büroräume von Scalable Capital

Frankfurt Scalable Capital wächst weiter: Der Münchener Neobroker konnte seine Kundenzahl seit Juli des vergangenen Jahres um 67 Prozent auf über 500.000 Kunden steigern. Das geht aus einer am Dienstag versendeten Pressemitteilung hervor.

Scalable Capital war 2014 ursprünglich als digitaler Vermögensverwalter an den Start gegangen. Seit Juni 2020 können Kunden auch mit Aktien, ETFs, Fonds, Kryptowährungen oder Derivaten handeln. Das zahlt sich aus für die Münchener, die zum Start des Broker-Angebots lediglich 80.000 Kunden hatten.

Damit liegt Scalable Capital allerdings immer noch deutlich hinter Konkurrent und Marktführer Trade Republic: Dieser vermeldete Ende des vergangenen Jahres, dass bislang „weit über eine Million“ Kunden ein Depot bei Trade Republic eröffnet hätten. Die Berliner bieten unter anderem auch den Handel mit Aktien und ETFs sowie Sparpläne an. Neobroker halten sich mit konkreten Angaben zu ihren Nutzerzahlen üblicherweise zurück.

Insgesamt hat Scalable Capital nach eigenen Angaben derzeit über sechs Milliarden Euro an Vermögen auf seiner Plattform.

Zugleich teilten die Münchener am Dienstag mit, dass sie ihr Angebot auch in Frankreich und Spanien gestartet hätten. In wenigen Wochen sollen Italien und Österreich folgen. „Wir wollen allen ermöglichen, zum Investor oder zur Investorin zu werden – und das europaweit“, sagt Erik Podzuweit, Co-Gründer und Chef von Scalable Capital.

Mit der Expansion seiner digitalen Investmentplattform nehme sich Scalable Capital einer Herausforderung an, vor der viele private Investorinnen und Investoren in ganz Europa stehen: ihr Geld trotz des anhaltend niedrigen Zinsumfeldes und der steigenden Inflation gewinnbringend anzulegen, um etwa auch für das Alter vorzusorgen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Damit zieht der Münchener Neobroker auch mit Trade Republic gleich: Dieser ist bereits seit Januar 2021 in Frankreich und seit Oktober des vergangenen Jahres auch in Spanien vertreten. Bislang war Scalable Capital in Deutschland, Großbritannien und Österreich aktiv. In Österreich jedoch nur mit der deutschen Version, eine eigene länderspezifische fehlt noch.

Statt auf neue Büros in den erschlossenen Märkten zu setzen, hat Scalable Capital für die Expansion ein etwa 30-köpfiges Team an seinem Berliner Standort aufgebaut. Insgesamt beschäftigt der Neobroker an den Standorten München, Berlin und London mehr als 380 Mitarbeitende.

