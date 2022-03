Neue Ziele Deutsche Bank will bis 2025 acht Milliarden Euro an Aktionäre ausschütten

Deutsche Bank - Zentrale in Frankfurt am Main

Frankfurt Der Krieg in der Ukraine mag den Aktienkursen der Deutschen Bank und anderer europäischer Banken stark zugesetzt haben, auf die Ziele des größten deutschen Geldhauses hat er keine Auswirkungen: Vorstandschef Christian Sewing verspricht den Aktionären bis 2025 eine Rendite von mehr als zehn Prozent sowie Ausschüttungen von acht Milliarden Euro.

Bislang hatte die Bank ihren Anteilseignern nur versprochen, ab 2022 fünf Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen einzusetzen. Nach einem Krisenjahrzehnt und drei Jahren harter Sanierung will Sewing das Institut wieder in Richtung Normalität führen. „Mit unserer weiterentwickelten Strategie schalten wir nun auf nachhaltiges Wachstum und höhere Kapitalausschüttungen an unsere Aktionäre um“, sagte er.

Aus Sicht von Analysten ist das schon deshalb notwendig, weil auch viele europäische Wettbewerber der Bank den Krisenmodus wieder verlassen haben und Investoren mit höheren Dividenden und Aktienrückkäufen locken. Die italienische Großbank Unicredit etwa kündigte im Dezember an, dass sie in den kommenden Jahren 16 Milliarden Euro über Rückkäufe und Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten will.

Der große Unsicherheitsfaktor für die Finanzbranche ist allerdings der Ukrainekrieg mit seinen Folgen für Welthandel und Wachstum in Europa und der Welt. Dass das „aktuelle geopolitische und makroökonomische Umfeld“ Unsicherheiten schafft, „deren Folgen sich noch nicht vollständig einschätzen lassen“, räumte die Bank in einer Mitteilung ein. „Unser Engagement in Russland ist aber begrenzt, und wir haben die Risiken unter Kontrolle“, betonte Finanzvorstand James von Moltke.

Trotz der geopolitischen Verwerfungen fielen die Geschäftsergebnisse der Bank im Januar und Februar mit Blick auf wichtige Kennziffern wie Rendite und die Aufwands-Ertrags-Relation besser aus als im Vorjahr. An den Zielen für dieses Jahr hält die Bank deshalb trotz des Kriegs in Osteuropa fest: „Für das Gesamtjahr 2022 erwarten wir weiterhin eine Nachsteuerrendite auf das materielle Eigenkapital von acht Prozent“, sagte Finanzvorstand von Moltke. Die Bank will das durch höhere Erträge und weitere Kostensenkungen erreichen.

Eine Kombination dieser beiden Faktoren soll auch in Zukunft für eine höhere Profitabilität sorgen: Neben einer Nachsteuerrendite auf das materielle Eigenkapital von mehr als zehn Prozent strebt die Bank eine Aufwands-Ertrags-Relation von weniger als 62,5 Prozent an. Für jeden Euro, den die Bank verdient, will sie also nicht mehr als 62,5 Cent ausgeben. Die Erträge sollen jährlich um 3,5 bis 4,5 Prozent wachsen.

Dass die Bank sich auf ihrem Investorentag ehrgeizigere Ziele setzen wird, hatten Analysten und Investoren erwartet. Das Researchhaus Autonomous hatte – allerdings in der Zeit vor dem Ukrainekrieg – sogar mit einem Renditeziel von zwölf Prozent gerechnet. Andreas Thomae, Fondsmanager bei Deka Investment, hatte neun Prozent für realistisch gehalten.

Doch alle Prognosen stehen unter dem Vorbehalt, wie sich die Lage in der osteuropäischen Krisenregion entwickelt: Die Deutsche Bank zählt zu den Instituten, die bislang besonders stark unter wirtschaftlichen Folgen des Kriegs gelitten haben. In den vergangenen vier Wochen brach der Kurs um über ein Drittel ein. Zum Vergleich: Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks verlor im gleichen Zeitraum nur 25 Prozent.

Dabei ist das Russlandengagement selbst überschaubar: Die Bank beziffert ihr Nettokreditengagement mit Russlandbezug zu Ende 2021 nach Berücksichtigung von Garantien und Sicherheiten auf 0,6 Milliarden Euro. Das Nettoengagement in der Ukraine liegt bei 42 Millionen Euro. Außerdem betonte das Geldhaus am Mittwochabend in einer Mitteilung, dass der größte Teil seiner Derivatepositionen mit Russlandbezug mittlerweile abgewickelt sei.

Energiepreise könnten für Deutsche Bank zum Problem werden

Allerdings treibt die Investoren längst nicht mehr nur die Sorge vor einem direkten Engagement in der Krisenregion um. Der rasante Anstieg der Energiepreise schürt die Angst vor einer weltweiten Rezession, die zu höheren Kreditausfällen bei den Banken führen könnte. Für die Deutsche Bank, die stark in der Handelsfinanzierung engagiert ist, sind auch Störungen im Welthandel eine schlechte Nachricht.

Außerdem fürchten die Aktionäre, dass sich durch die schlechteren Konjunkturaussichten die von den Geldhäusern seit Langem erhoffte Zinswende in der Euro-Zone verschiebt. Zu Beginn des Jahres hatte vor allem die Hoffnung auf eine Normalisierung der Geldpolitik die Banken zur besten Branche im Börsenindex Stoxx Europe 600 gemacht, mittlerweile schneidet keine Branche schlechter ab.



Noch härter als die Frankfurter traf die Krise an der Börse nur Banken mit großen Russlandtöchtern wie die französische Société Générale und die italienische Unicredit, deren Aktien um mehr als 40 Prozent einbrachen. Die österreichische Raiffeisenbank International (RBI) gilt als das Institut mit dem größten Russlandrisiko, weil rund 40 Prozent der Gewinne aus Russland und der Ukraine kommen. Die Kursverluste der RBI summieren sich in den vergangenen vier Wochen auf 57 Prozent.

