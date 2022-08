Neuemissionen 2022 droht zum verlorenen Jahr für Börsengänge zu werden – jetzt ruhen alle Hoffnungen auf Porsche

Nach dem verpatzten Start ins Jahr droht auch im Herbst und Winter eine Flaute bei Neuemissionen. Die Porsche-Platzierung könnte die große Ausnahme bleiben.

Trotz der Unsicherheit an den Märkten arbeitet der Sportwagenbauer weiter an seinem für den Herbst geplanten Börsengang. (Foto: dpa) Die Produktion bei Porsche

Frankfurt Die Sommerpause an den Finanzmärkten geht langsam zu Ende. Damit öffnet sich normalerweise eines der attraktivsten Zeitfenster für Börsengänge (Initial Public Offerings, IPOs) – doch in diesem Jahr droht die große Flaute, was Neuzugänge am Kapitalmarkt angeht. „Wenn sich die Märkte nicht sehr schnell weiter und nachhaltig beruhigen, droht 2022 zum verlorenen Jahr für Börsengänge zu werden“, warnt ein deutscher Spitzenbanker.

Risikofaktoren wie der Ukrainekrieg, die hohe Inflation und vor allem die Angst vor einer Wirtschaftskrise in Europa haben für heftige Kursausschläge an den Börsen gesorgt und damit die erste Hälfte des Jahres verdorben. Vor der Sommerpause gab es in Deutschland nur eine einzige nennenswerte Neuemission, und die war von äußerst überschaubarer Größe: Die Online-Immobilieninvestmentplattform EV Digital Invest sammelte sechs Millionen Euro ein.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr gingen laut der Beratungsgesellschaft EY in Deutschland 22 Unternehmen an die Börse mit einem Platzierungsvolumen von insgesamt über neun Milliarden Euro.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen