Neujahrsempfang Deutsche Bank Bundesfinanzminister Lindner: „Wir brauchen starke, leistungsfähige Banken“

Christian Lindner gibt der Bankenregulierung eine Mitschuld an der Schwäche europäischer Banken im Vergleich zu US-Wettbewerbern. Daran würde die Bundesregierung nun arbeiten.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Finanzbranche hat für den FDP-Politiker eine höhere Priorität als das unter seinen Vorgängern der Fall war. (Foto: IMAGO/photothek) Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

Frankfurt Der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat die intensive Bankenregulierung in Europa kritisiert. „Die Regulatorik war in Europa und Deutschland im internationalen Vergleich besonders umfänglich und teilweise auch besonders scharf angelegt“, sagte der FDP-Politiker auf dem digitalen Neujahrsempfang der Deutschen Bank. „Im angelsächsischen Raum konnten Institute sich deshalb besser entwickeln, mehr Wachstum zeigen, mehr Ertragsstärke zeigen, mehr Resilienz entwickeln.“

Neben den eigenen Managementfehlern, die es in jeder Branche, jedem Institut und jedem Betrieb geben könne, hätten also auch regulatorische Rahmenbedingungen in Europa „gewiss dazu beigetragen, dass die Entwicklung während der vergangenen zehn Jahre nicht so erfolgt ist wie möglich und erforderlich“. Daran würde die Bundesregierung nun arbeiten.