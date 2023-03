 Newsblog zur Pleite der Silicon Valley Bank: Behörden schließen auch Signature Bank – Clearing-Bank The Bank of London gibt Gebot für SVB-Sparte ab

Zusammenbruch von SVB-Bank ruft Politik in Großbritannien auf Plan

Der britischen Finanzminister Jeremy Hunt hat den von der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) betroffenen Start-up-Firmen in Großbritannien am Sonntag eine schnelle Liquiditätshilfe zugesagt. „Die Krise stellt ein ernsthaftes Risiko für unsere Firmen aus dem Technologie und Life-Science-Sektor dar“, sagte Hunt im TV-Sender Sky News. Die Regierung werde alles tun, damit die Firmen ihre Mitarbeiter bezahlen und ihre Cash-flow-Verpflichtungen erfüllen könnten.

In welcher Form die Hilfe gewährt werden soll und ob dafür auch Steuergelder eingesetzt werden, ließ der Finanzminister offen. Es ginge nicht nur um kurzfristige Liquiditätshilfen, sondern auch um eine langfristige Lösung. „Es geht um die vielversprechendsten Unternehmen unserer Wirtschaft“, betonte Hunt. Der britische Premierminister Rishi Sunak hat die Förderung der Start-up-Branche unter dem Motto „Innovation Nation“ ins Zentrum seiner Wirtschaftspolitik gerückt. Er wolle Großbritannien zum „nächsten Silicon Valley“ machen, hatte der Regierungschef kürzlich angekündigt.

Staatshilfen sind in Großbritannien seit der Finanzkrise 2008 jedoch politisch heikel. Damals hatte die Regierung die schwankenden Banken mit Milliardenhilfen vor dem Konkurs bewahrt, was in der Folge zu massiver Kritik in der Bevölkerung führte.

Die Krise der SVB hat in der britischen Start-up-Szene zu akuten Ängsten vor Liquiditätsengpässen geführt. In einem öffentlichen Brief an den britischen Finanzminister Jeremy Hunt forderten mehr als 200 Gründer und Chefs von jungen Tech-Firmen staatliche am Wochenende ein Eingreifen der Regierung in London. „Der Verlust von Einlagen kann den Sektor lähmen und das Ökosystem um 20 Jahre zurückwerfen", heißt es in dem Schreiben, „viele Unternehmen werden über Nacht in die unfreiwillige Liquidation geschickt.“ Die beteiligten Firmen beschäftigen dem Vernehmen nach rund 10.000 Mitarbeiter in Großbritannien.

Hunt berichtete, dass er sich seit dem Wochenende in Krisengesprächen mit Premier Sunak und Notenbank-Chef Andrew Bailey befinde. Die Bank of England (BoE) hatte noch am Freitag die Abwicklung des britischen Arms der SVB eingeleitet, zugleich jedoch betont, dass „die SVB UK in Großbritannien nur in geringem Umfang vertreten ist und hat keine kritischen Funktionen für das Finanzsystem hat“.

Dem widersprachen die Start-up-Gründer in ihrem öffentlichen Brief: „Die Einschätzung der Bank of England, dass eine Insolvenz der SVB nur begrenzte Auswirkungen auf die britische Wirtschaft haben würde, zeugt von einem gefährlichen Mangel an Verständnis für den Sektor und seine Rolle in der Gesamtwirtschaft, sowohl heute als auch in Zukunft“, heißt es darin nach Berichten britischer Medien.

SVB UK soll in London rund 650 Mitarbeiter beschäftigen, aber die Konten von Tausenden Geschäftskunden führen. Nach dem britischen Insolvenzrecht sind die Einlagen bei der SVB durch einen staatliche Schutzschirm bis zu einer Höhe von 85.000 Pfund abgesichert. Die Auszahlung kann jedoch bis zu sieben Tagen dauern, was bei vielen Firmen zu akuten Liquiditätsengpässen führen dürfte.

Torsten Riecke, London