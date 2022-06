Österreich Anadi Bank setzt voll auf das digitale Geschäft

Die einstige Krisenbank stellt ihr traditionelles Banking zum Verkauf. Das Online-Kreditgeschäft soll stattdessen ausgebaut werden.

Das Institut konzentriert sich aufs digitale Geschäft. (Foto: Austrian Anadi Bank) Anadi Bank

Frankfurt Die österreichische Anadi Bank trennt sich vom analogen Banking und konzentriert sich künftig auf das digitale Geschäft. Dafür wird die Austrian Anadi Bank einen Verkaufsprozess in Form eines Bieterverfahrens für das traditionelle Bankgeschäft mit den Bereichen Retail Banking, Corporate Banking und Public Finance starten. Das Eigenkapital in Höhe von rund 150 Millionen Euro, die Banklizenz und rund 10.000 Kunden verbleiben in der Digitalbank.

Laut CEO Christian Kubitschek werde man sich künftig in mehreren Punkten von Wettbewerbern im digitalen Bankgeschäft unterscheiden. Dazu zähle die Kreditvergabe und das Tablet-basierte Banking aus den Trafiken. „Wir sind also ein Fintech mit Vollbank-DNA“, sagte Kubitschek im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Die Trafik ist eine österreichische Institution, die eine Mischung aus Kiosk und Mini-Supermarkt ist. Täglich besuchen rund eine Million Kundinnen und Kunden die kleinen Läden, in denen neben Tabakwaren auch Zeitungen und Magazine und weitere Waren des täglichen Bedarfs verkauft werden.